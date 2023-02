Cómo sacarle el máximo provecho a tu smart TV. Estos son los 10 errores más comunes y cómo evitarlos.

Los televisores inteligentes o “smart TVs” revolucionaron la forma en que consumimos contenido. Sin embargo, con su creciente popularidad, también se han vuelto más comunes los errores cometidos al utilizarlos. ¿Querés sacarle el máximo provecho a tu smart TV? ¡Estos son los 10 errores más comunes y cómo evitarlos!

Estos son los errores

Mira el video a continuación con los errores y como solucionarlos:

No actualizar el software

El primer error es el de No actualizar el software, es uno de los errores más comunes que se cometen al utilizar un Smart TV. Al igual que con cualquier dispositivo electrónico, es importante mantener el software de tu televisor actualizado para asegurarte de que estás utilizando la última versión del sistema operativo. Las actualizaciones de software pueden corregir problemas de seguridad, como vulnerabilidades que podrían ser explotadas por hackers para proteger tus datos personales. Pero también pueden añadir nuevas funciones y mejorar el rendimiento general del dispositivo, lo que te permite disfrutar de una experiencia de usuario más fluida y con menos fallas. Es importante revisar regularmente si hay actualizaciones disponibles para tu Smart TV y actualizarlo si es necesario, para asegurar que estas obteniendo el mejor rendimiento de tu dispositivo y estas siempre al día con las últimas características y mejoras de seguridad.

No reiniciar el televisor

No reiniciar el televisor periódicamente y de manera correcta puede tener un impacto negativo en el rendimiento del dispositivo. Cuando un dispositivo, incluyendo un Smart TV, está en funcionamiento durante un período prolongado de tiempo, puede acumular datos y aplicaciones en segundo plano que pueden causar problemas de velocidad y rendimiento. La acumulación de estos datos también puede ocupar espacio en la memoria del dispositivo, lo que puede afectar negativamente el rendimiento.

Reiniciar el televisor de manera regular, especialmente después de un período prolongado de uso, puede ayudar a liberar la memoria y eliminar los datos y aplicaciones no deseados. Esto puede mejorar la velocidad y el rendimiento general del dispositivo. Además, reiniciar el dispositivo también puede ayudar a corregir problemas y fallas que puedan haber surgido mientras el dispositivo estaba en uso. Es importante asegurarse de que estas realizando un reinicio completo del dispositivo, y no solo una suspensión temporal o un apagado rápido, para obtener los mejores resultados. Generalmente para un apagado completo tenés dos opciones 1) desconectarlo de la alimentación 2) mantener presionado el botón de power hasta que se inicie solo nuevamente.

No ajustar la imagen

No ajustar la configuración de imagen es un error común que se comete al utilizar un Smart TV. Cada televisor es diferente y tiene diferentes opciones de configuración de imagen. Al no ajustar la configuración de imagen de acuerdo a tus preferencias, estas perdiendo la oportunidad de obtener la mejor calidad de imagen posible.

Asegurarse de configurar la imagen de acuerdo a tus gustos es esencial para obtener la mejor experiencia de visualización. Puedes ajustar la configuración de imagen en función de tus preferencias personales, como el brillo, el contraste, el color, el formato de imagen, entre otras. Al hacer esto, puedes asegurarte de que la imagen se vea lo mejor posible en tu entorno de visualización.

Algunos tips generales que te puedo dar es:

a) no te excedas con la cantidad de nitidez.

b) desactiva el contraste automático

c) desactiva el ahorro de energía

d) desactiva el brillo automático

e) desactiva el efecto de movimiento llamado efecto novela, soap efecto, efecto opera, varios nombres. Esto crea imágenes a 60 cuadros por segundos a partir de imágenes de 30 cuadros por segundos. Generando movimientos un tato raros y defectos en la imagen.

f) realiza la configuración de imagen en el entorno de luz que soles utilizar. Si ves películas de noche o sin luz, bueno configura el televisor cuando sea de noche o apaga las luces.

Algunas Smart TV también cuentan con modos de imagen automáticos que se ajustan automáticamente a la luz ambiental, o también cuentan con opciones de calibración de imagen para ajustar la configuración de acuerdo a tus preferencias. Utilizando estas opciones te ayudará a obtener la mejor calidad de imagen posible. No olvides revisar las configuraciones de tu Smart TV periódicamente y ajustarlas si es necesario para asegurarte de estar disfrutando de la mejor experiencia de visualización.

Cable HDMI defectuoso

Cuando utilizas un dispositivo externo como un TV box para transmitir contenido a tu Smart TV, es importante utilizar un cable HDMI de buena calidad para obtener la mejor calidad de imagen posible. Un cable HDMI de alta calidad puede mejorar significativamente la calidad de la imagen y ayudar a garantizar que el contenido se vea en la mejor resolución posible.

Sin embargo, muchas veces, el uso de un cable HDMI de mala calidad o anticuado es el motivo por el cual la imagen no se ve en Full HD o 4K, aunque hay otros factores involucrados, como la resolución soportada por el dispositivo externo y la Smart TV, la velocidad de conexión a internet, entre otros. Es importante tener en cuenta que un cable HDMI de mala calidad puede afectar negativamente la calidad de la imagen y causar problemas como distorsión, interferencia o incluso la falta de imagen en algunos casos.

Al elegir un cable HDMI, debes asegurarte de que cumple con las especificaciones técnicas necesarias para soportar la resolución y el formato de imagen deseados, como Full HD o 4K. También debes asegurarte de que el cable está en buen estado y no está dañado o desgastado antes de conectarlo al dispositivo externo y al Smart TV. Si tienes dudas sobre la calidad del cable HDMI que estas utilizando, o si estas experimentando problemas con la calidad de imagen, considera reemplazarlo con uno nuevo para asegurarte de estar obteniendo la mejor calidad de imagen posible.

Conexión a Internet defectuosa

Un smart TV es un televisor conectado a Internet que permite acceder a contenido en línea como películas, programas de televisión, música y aplicaciones. Sin embargo, si no se tiene una buena conexión a Internet, puede afectar la calidad de la transmisión y la velocidad de carga del contenido. Esto puede causar problemas como buffering o interrupciones durante la reproducción de video, y una imagen borrosa o de baja resolución. Es importante asegurarse de tener una conexión a Internet estable y de alta velocidad para obtener la mejor experiencia de visualización en su smart TV.

Dispositivos externos

Conectar dispositivos innecesarios a una smart TV puede causar problemas de rendimiento ya que estos dispositivos pueden utilizar recursos de la TV y causar una sobrecarga en la misma. Además, estos dispositivos pueden aumentar el riesgo de violación de seguridad ya que pueden ser utilizados como un punto de entrada para ataques cibernéticos. Por lo tanto, es importante asegurarse de solo conectar dispositivos que realmente se necesiten y desconectarlos cuando no se estén utilizando para evitar estos problemas.

Utilizar red inseguras

Conectar una smart TV a una red insegura representa un riesgo de seguridad importante ya que cualquier persona con acceso a esa red podría tener acceso a la información almacenada en la TV, como datos personales, contraseñas, historial de navegación, etc. También podrían realizar cambios en la configuración de la TV o instalar malware.

Para proteger tus datos y evitar que alguien acceda a tu red sin autorización, es importante utilizar una conexión de red segura. Una de las mejores opciones es utilizar una conexión WPA2, que es un protocolo de seguridad para redes inalámbricas que utiliza una clave de seguridad encriptada para autenticar dispositivos y evitar acceso no autorizado. También es recomendable cambiar regularmente la contraseña de la red y evitar compartirla con personas desconocidas.

Conectarse al Wifi sin contraseñas

No utilizar una contraseña para tu red inalámbrica es un error común que puede tener graves consecuencias en términos de seguridad. Al no tener una contraseña, cualquier persona con un dispositivo inalámbrico que se encuentre en el rango de la red podría conectarse a ella y tener acceso a la información almacenada en los dispositivos conectados, como datos personales, contraseñas, historial de navegación, etc. También podrían realizar cambios en la configuración de la red o instalar malware.

Para proteger tu red, es esencial utilizar una contraseña fuerte y cambiarla regularmente. Una contraseña fuerte debe tener una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, y debe ser lo suficientemente larga como para evitar que sea fácilmente adivinada. Es recomendable cambiar la contraseña cada 3 o 6 meses para evitar que alguien descubra y utilice una contraseña antigua. Además, evite compartir su contraseña con personas desconocidas.

No revisar las opciones de privacidad

Muchas smart TVs vienen con opciones de privacidad predeterminadas que permiten a los fabricantes recopilar información sobre el uso de la televisión. Esta información puede incluir detalles sobre el contenido que se está viendo, la duración de la sesión de visualización, la ubicación del dispositivo, entre otros. Aunque esta información puede ser utilizada para mejorar la experiencia del usuario, algunas personas pueden no estar cómodas compartiendo esta información.

Por eso es importante revisar y configurar las opciones de privacidad de la smart TV para asegurarse de que está cómodo con el nivel de información que está compartiendo. Esto puede incluir desactivar la recopilación de datos o limitar lo que se comparte. Estas opciones suelen encontrarse en los ajustes de la televisión o en una aplicación de configuración. Es recomendable revisar las políticas de privacidad del fabricante y las opciones de privacidad disponibles antes de comprar una smart TV.

No limpiar bien la pantalla

La pantalla de una smart TV es una de las partes más importantes del dispositivo ya que es la encargada de mostrar la imagen. Es importante mantenerla limpia para garantizar una calidad de imagen óptima y prolongar la vida útil de la pantalla.

La acumulación de polvo, huellas dactilares y otros residuos pueden afectar la calidad de la imagen y el brillo de la pantalla. Es importante limpiar la pantalla regularmente para mantenerla limpia y libre de residuos. Se recomienda utilizar un paño suave y sin rayar para limpiar la pantalla, ya que las telas rugosas o con pelusa pueden rayar la pantalla y causar daños permanentes. Además, se recomienda utilizar solo un trapo humedecido con agua para limpiar la pantalla.

Es importante también seguir las instrucciones del fabricante para limpiar correctamente la pantalla. Algunos fabricantes recomiendan no utilizar líquidos directamente en la pantalla y en cambio utilizar un paño húmedo. También pueden recomendar no utilizar ciertos productos de limpieza. Es importante seguir estas instrucciones para evitar dañar la pantalla y prolongar su vida útil.

