¿Qué micrófonos necesitas para streaming o crear contenido para YouTube? En este video un repaso por los distintos tipo de micrófonos y qué debemos tener en cuenta.

Tipos de micrófonos: Dinámicos / Condensador

No voy detenerme mucho en esto pero los dinámicos trabajan de diferente manera que los del tipo condensador. Para algunas situaciones un dinámico es ideal, por ejemplo tomar audio en un evento en vivo donde hay público o si eres músico hay otros instrumentos, el dinámico hace un mejor trabajo ya que toma muy bien el sonido que viene de frente y no tanto el que lo rodea. Muy utilizado para grabaciones del tipo podcasts. Por el otro lado los del tipo “condenser”, por la forma de construcción son más sensibles, toman detalles de audio de los alrededores pero tienen ese sonido más completo que el dinámico no tomaría. Son los más vistos y utilizados para grabaciones en lugares controlados como ser un estudio de grabación preferentemente con tratamiento acústico para eliminar reverberación del ambiente.

Mis micrófonos

Ahora te voy a ir hablando un poquito de cada uno de los micrófonos que utilizo, en la descripción de este video están los enlaces a los análisis de cada uno de los modelos con sus respectivas características, prueba de audio y demás.

🎙️ Micrófonos en Amazon:

▸ Blue Yeti Nano: https://amzn.to/3p30fgj

▸ Hyperx Quadcast: https://amzn.to/3oHnLyV

▸ Boya M1: https://amzn.to/3oGiurk

▸ Boya MM1: https://amzn.to/3uHaOJm

▸ Lensgo 348C: https://amzn.to/3oGGDyc

🎙️ Prueba de sonido de los mics

▸ Lensgo 348C: https://www.youtube.com/watch?v=Iyns1CYsud4

▸ Hyperx Quadcast: https://www.youtube.com/watch?v=c8BJvrWy6bY

▸ Blue Yeti Nano: https://www.youtube.com/watch?v=zu_sfo8vf7E

Recuerda que para mucho más contenido de tecnología puedes seguirme en YouTube e Instagram. Además te invito a registrarte en el boletín de noticias para recibir en tu casilla de mail las notas más destacadas del sitio.