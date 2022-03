En tiempos donde conseguir una gráfica decente a buen precio parece tarea prácticamente imposible hoy, te voy a sorprender.

La gente de Afox me envió esta placa de video de generación pasada pero tiene dos características que me llamaron la atención y me pareció interesante compartir con ustedes.

Primero que es muy pero muy económica, sin dar precios porque cambian constantemente y varía de país en país te digo que el valor es mínimo. Te voy a dejar al final de la nota algunos enlaces para que puedas ver y comprarla.

Lo otro que me pareció interesante obviamente es que a pesar de ser una placa de generaciones pasadas aún puede correr juegos modernos en equipos no tan actuales. Y ya te lo voy a ir mostrando en el transcurso de este video.

Unboxing y análisis Afox RX 550

Características técnicas

Graphics Engine AMD Radeon RX 550 Bus Standard PCI Express 3.0 Video Memory GDDR5 4096MB Engine Clock 1183 MHz Memory Clock 6.0Gbps RAMDAC 400MHz Memory Interface 128-Bit DVI Max Resolution 2560 x 1600 DP Max Resolution 3840 x 2160 DVI Output Yes x 1 DP Port Yes x 1 HDMI Support Yes x 1 HDCP Support Yes Related PN AFRX550-4096D5H4-V6

🛒 Comprar gráficas AFOX:

▸ https://www.venex.com.ar/resultado-busqueda.htm?keywords=afox

▸ https://listado.mercadolibre.com.ar/afox

