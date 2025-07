Review Completa de la Creality K2 Plus Combo

La Creality K2 Plus Combo es una impresora 3D con sistema multifilamento que permite imprimir con hasta 16 colores/materiales al mismo tiempo, gracias al sistema CFS de Creality. Con un diseño robusto, tecnología moderna y buena velocidad, esta máquina apunta a ofrecer resultados llamativos sin complicarte la vida.

Este bicharraco es para gente que no le tiene miedo a mover 50 kg de equipo para montar prints enormes en color. Es rápido, potente, multicolor real y no tiene filtros ni marketing de pez gordo: tiene su peso, sus desperdicios de filamento y su curva técnica, pero si vos querés algo que imprima a lo grande, bien y en color, es uno de los pocos que puede bancarlo hoy. Solo enterate de esa historia de “poops” (las purgas) y los bugcitos del slicer, y si sos cuidadoso con soporte y firmware, te ahorrás muchos dolores de cabeza.

Unboxing y review Creality K2 Plus Combo

¿Qué es la Creality K2 Plus Combo?

La Creality K2 Plus Combo es una impresora 3D CoreXY cerrada, con sistema de cambio automático de filamento y un volumen de impresión enorme: 350 x 350 x 350 mm.

Su gran diferencial es la capacidad de imprimir en multicolor real (hasta 16 colores) mediante su sistema CFS (Creality Filament System). Además, incorpora IA para control de impresión, cámara interna, conectividad completa y es compatible con materiales técnicos como ABS, ASA y Nylon CF.

No es una impresora más para hobby. Es un tanque pensado para usuarios que saben lo que hacen, que necesitan volumen, velocidad y multicolor sin inventos caseros.

Especificaciones Técnicas Clave

Característica Detalle Volumen 350x350x350 mm Velocidad Máxima 600 mm/s Aceleración Máxima 30.000 mm/s² Sistema CoreXY, cerrado, cámara calefaccionada Multicolor CFS (4 carretes, expandible a 16) Cámara IA para fallos + Timelapse Nivelación Automática total Conectividad LAN, Wi-Fi, USB, Cloud Peso 35 kg aprox. (54 kg embalaje)

Principales Características de la K2 Plus Combo

✅ Gran Volumen de Impresión

Ideal para piezas grandes, proyectos industriales o prototipado serio.

✅ Sistema Multicolor Expandible

Hasta 16 colores reales, sin trucos ni hacks. Cambio automático de bobinas, gestión por RFID.

✅ Cámara Inteligente

Detecta errores como “espagueti” o warping antes de que te arruinen la pieza, y graba timelapse con buena calidad.

✅ Cámara Cerrada Calefaccionada

Permite trabajar cómodamente con ABS, ASA, PA-CF y otros materiales exigentes.

✅ Velocidad Realmente Alta

Puede trabajar a 600 mm/s sin perder calidad gracias a su estructura CoreXY y buen firmware.

✅ Nivelación y Autocalibración

Sistema automático para nivelar cama, calibrar vibraciones y compensar resonancias. Saca buenos resultados desde el primer día.

Calidad de Impresión

La calidad de la K2 Plus Combo está a la altura de las expectativas:

✔️ Piezas grandes y complejas sin warping.

✔️ Multicolor bien definido (si sabés configurarlo bien).

✔️ Compatibilidad sólida con materiales técnicos.

✔️ Superficie de impresión estable y bien nivelada.

✔️ Buen acabado superficial incluso a velocidades altas.

Eso sí: no es una máquina para aprender a imprimir. Si no dominás slicer y configuración, vas a desperdiciar material (y tiempo).

Software y Control

Creality Print (basado en Orca Slicer)

Permite controlar color, cambios, purgas y más.

Integra bien con la nube de Creality.

Tiene bugs menores: estado IDLE falso, purgas poco optimizadas.

Conectividad

LAN, Wi-Fi, USB, app móvil y Creality Cloud. Ideal para manejar varias impresoras en red.

Puntos Fuertes

✔️ Gran volumen y velocidad.

✔️ Multicolor real sin inventos.

✔️ Cámara calefaccionada.

✔️ IA para detectar errores.

✔️ Muy buena construcción y estabilidad.

Puntos Débiles

❌ Peso y tamaño excesivo para muchos hogares.

❌ Desperdicio alto en modo multicolor (purga).

❌ No es para cualquiera: exige conocimientos y paciencia.

¿Quién debería comprar la Creality K2 Plus Combo?

✔️ Ideal para:

Makers avanzados.

Proyectos profesionales.

Usuarios que imprimen piezas grandes o multicolor a diario.

Talleres que trabajan con ABS, ASA, PC o PA‑CF.

❌ No recomendada para:

Espacios chicos o usuarios casuales.

Quien busque bajo desperdicio de filamento.

Alguien que quiera imprimir “de vez en cuando”.

Principiantes sin experiencia previa.

Opinión Final: ¿Vale la pena la Creality K2 Plus Combo?

La K2 Plus Combo es una bestia. Grande, pesada, rápida, precisa y capaz de imprimir multicolor a nivel serio. No es barata. No es para cualquiera. Pero si vos necesitás volumen, velocidad y confiás en tu experiencia como maker, pocas máquinas te van a dar tanto por este precio.

Ahora, si la querés solo “para probar cómo queda algo en color”… quizás te convenga mirar opciones más simples.

Donde comprar la K2 Plus Combo

▸ K2 Plus Combo en Amazon: https://amzn.to/40pfOkP

▸ K2 Plus Combo LGS 3D: https://lgs3d.com.ar/producto/impresora-3d-creality-k2-plus-combo

▸ Filamento en Amazon: https://amzn.to/3I9qm1b

▸ Filamento en Mercado Libre: https://bit.ly/3Tm4jXD

💡 Te puede interesar

¿Te sirvió esta nota? Entonces te va a encantar todo esto:

🧠 Descarga GRATIS la “Guía de Compra Tech“

Un resumen directo y sin vueltas para que no tires la plata en tecnología. 👉 Descargar ahora

🧪 Sumate al Club de Cabra

Contenido exclusivo, comunidad privada y beneficios solo para miembros. 👉 Conocé más

🎓 Cursos para aprender a usar bien tu tecnología

Soluciones prácticas para WiFi, Smart TV, TV Box, privacidad y más. 👉 Ver todos los cursos

📬 Newsletter de Cabra: Consejos útiles, alertas de ofertas y novedades tech sin humo directo en tu mail. 👉 Suscribite gratis