Inetpub: ¿Tenés una carpeta así en tu disco C? No la borres

Si usás Windows y viste una carpeta nueva llamada inetpub en tu disco principal, ¡no la toques! Aunque esté vacía, no es basura ni algo que puedas eliminar tranquilo.

En las últimas semanas, varios usuarios de Windows notaron que apareció una carpeta nueva y vacía en su disco C llamada “inetpub”. Como no tenía nada adentro y parecía inútil, muchos (incluyéndome) simplemente la borraron pensando que era basura de alguna actualización o programa viejo.

Pero resulta que esa carpeta es importante, y no deberías eliminarla. Además, no podés simplemente volver a crearla haciendo clic derecho y eligiendo “nueva carpeta”, porque tiene configuraciones especiales de seguridad que Windows le pone cuando la crea él mismo. Si intentás hacerlo vos, no va a cumplir su función correctamente.

¿Por qué apareció esta carpeta?

Microsoft agregó esta carpeta como parte de una actualización reciente de seguridad para corregir un error (aunque no explicaron en detalle cuál era, para evitar que los hackers lo aprovechen). Solo dijeron que era una falla relacionada con la forma en que Windows accede a ciertos archivos.

Aunque normalmente esta carpeta solo aparece si activás una función opcional llamada Internet Information Services (IIS), esta vez Microsoft decidió que todos los usuarios de Windows la tengan, aunque no usen esa función.

¿Qué pasa si ya la borraste?

Si la eliminaste, revisá la Papelera de Reciclaje. Si todavía está ahí, podés restaurarla y debería seguir funcionando bien, con sus permisos originales.

Si ya la borraste para siempre, hay una forma de recuperarla correctamente:

Abrí el menú de inicio y buscá “Activar o desactivar características de Windows”. Activá temporalmente la opción Internet Information Services. Esto va a hacer que Windows cree de nuevo la carpeta “inetpub”. Después podés desactivar esa opción si no la necesitás más.

La carpeta no quedará vacía, pero podés borrar los archivos que se generen adentro, siempre y cuando no borres la carpeta principal.

¿Y por qué es tan importante?

El motivo por el cual esta carpeta existe es para evitar que programas maliciosos (virus) aprovechen un error de seguridad en Windows. Básicamente, si esta carpeta no existe, hay una forma de engañar al sistema y bloquear las actualizaciones de Windows, lo cual podría dejar tu computadora más vulnerable.

Además, si la carpeta no está, un atacante podría intentar crear una falsa y engañar al sistema para que ejecute cosas peligrosas con permisos elevados.

En resumen:

Si ves la carpeta inetpub en tu disco C, no la borres .

en tu disco C, . Si ya la borraste, tratá de restaurarla desde la Papelera o usar el método que explicamos arriba.

La carpeta puede estar vacía, pero necesita existir para que tu sistema esté protegido.

para que tu sistema esté protegido. Si te molesta verla, podés marcarla como oculta, pero dejala ahí.

