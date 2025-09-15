iOS 26 ya está disponible: novedades, hora de descarga y qué iPhone podrán actualizar

Apple liberó hoy iOS 26 en todo el mundo. Te contamos cuáles son las principales funciones nuevas, desde qué hora se puede bajar en Argentina y qué modelos de iPhone quedan afuera de la actualización.

Apple lanzó este lunes 15 de septiembre la esperada actualización de iOS 26, el nuevo sistema operativo para iPhone. La descarga comienza a llegar en forma progresiva y ya hay miles de usuarios pendientes de probar sus novedades.

A qué hora se libera iOS 26 en Argentina

En nuestro país, la actualización estará disponible a partir de las 14:00 horas, según confirmó la compañía. Se podrá instalar desde el menú Ajustes > General > Actualización de software en los iPhone compatibles.

Novedades principales de iOS 26

El nuevo sistema operativo trae funciones pensadas para mejorar la experiencia diaria:

Más personalización en la pantalla de bloqueo , con nuevos widgets interactivos.

, con nuevos widgets interactivos. Mejoras en privacidad y seguridad , con controles más claros sobre el uso de datos por parte de las apps.

, con controles más claros sobre el uso de datos por parte de las apps. Rendimiento optimizado , que promete un menor consumo de batería.

, que promete un menor consumo de batería. Funciones exclusivas para los iPhone más recientes, como procesamiento inteligente de fotos y video con IA.

Qué iPhone recibirán iOS 26

No todos los modelos serán compatibles. Apple confirmó que los equipos con procesador A12 Bionic o anterior ya no podrán actualizar. Esto significa que iPhone XR, XS y XS Max quedan afuera de la lista.

Los modelos que sí reciben iOS 26 son:

iPhone 11 en adelante (incluyendo SE 2020 y SE 2022).

Toda la línea iPhone 12, 13, 14 y 15.

Próximos iPhone 16 que llegarán con iOS 26 de fábrica.

Cómo actualizar

Para instalar iOS 26 es recomendable tener el iPhone cargado al menos al 50% y conectado a una red WiFi estable. La descarga puede demorar algunos minutos según el modelo y la conexión.

👉 Con esta actualización, Apple busca reforzar su ecosistema y dejar atrás a los modelos más antiguos. Si tu iPhone está en la lista de compatibles, ya podés empezar a descargar iOS 26 desde hoy.

