Los regalos Gratuitos de TEMU: ¿verdad, ilusión o trampa?

Temu promete “regalos gratis” que parecen irresistibles, pero la realidad está lejos de ser tan sencilla. Desde juegos y códigos ocultos hasta sistemas de referidos, repasamos cómo funcionan realmente los regalos de Temu, qué opinan los usuarios y si vale la pena gastar tiempo o dinero en estas promociones.

¿Qué significa Temu?

Mucha gente se pregunta qué significa Temu. El nombre viene de “Team Up, Price Down”, una filosofía de compras colectivas para abaratar precios. La plataforma es un marketplace chino que busca competir con gigantes como Amazon o AliExpress, ofreciendo precios bajos y envíos gratuitos en muchos productos.

Sin embargo, detrás de esta estrategia se esconden campañas de marketing agresivas, como las de los temu regalos gratis, que terminan generando más dudas que beneficios.

Cómo funcionan los regalos Temu

Los regalos Temu no suelen ser realmente gratuitos. Existen distintas mecánicas que la empresa ofrece dentro de su app para incentivar compras o captar usuarios:

1. Compras mínimas y promociones ocultas

Algunos banners de la app dicen: “gasta $100 y llévate 3 regalos” o “nuevo usuario: gasta $40 y recibe 2 obsequios”. Esto es lo que muchos llaman regalos de Temu, pero en la práctica no es más que una promoción condicionada a gastar primero.

2. Juegos dentro de la app (Farmland, Fishland)

En Temu existen juegos como Farmland y Fishland, que te hacen “ganar energía” para obtener un supuesto obsequio. Pero usuarios en Reddit cuentan que completar estas dinámicas puede llevar semanas, y las recompensas suelen ser productos de bajo valor.

3. Códigos ocultos y búsquedas especiales

Se pueden encontrar promociones escribiendo palabras clave en la búsqueda, como “dailyfree”, “newuserfree00” o incluso cupon Temu. Estas opciones varían según el país y suelen caducar rápido.

4. Referidos e invitaciones masivas

El método más repetido: invitar amigos. Para liberar ciertos temu regalos gratis, la app te pide conseguir entre 10 y 20 nuevos registros. Muchos usuarios lo califican de sistema imposible y lo comparan con una estafa piramidal.

5. La famosa “tablet gratis”

Uno de los casos más conocidos: Temu ofrecía una tablet “de regalo”. Sin embargo, se comprobó que era un modelo básico, condicionado a compras mínimas y, en algunos casos, directamente no llegaba al comprador.

¿Conviene buscar regalos en Temu?

Si bien es posible conseguir algo, los regalos de Temu son más una herramienta publicitaria que un beneficio real. Para muchos, el tiempo y esfuerzo invertidos no compensa lo que se obtiene.

Lo recomendable es usar la plataforma para compras puntuales (si encontrás algo barato que te convenga), pero no esperar demasiado de sus supuestas ofertas de temu regalos gratis.

Alternativa: Shein, más barato y directo

Si tu objetivo es ahorrar sin tantos trucos, Shein suele ser más económico en ropa y accesorios, y sus promociones son más claras que los confusos sistemas de Temu. Ahora podés pagar en dólares o directamente en tu moneda local.

👉 Te recomiendo ver mi tutorial paso a paso de cómo comprar en Shein. Ahí explico cómo registrarse, usar cupones y aprovechar descuentos sin sorpresas.

💡 Te puede interesar

¿Te sirvió esta nota? Entonces te va a encantar todo esto:

🧠 Descarga GRATIS la “Guía de Compra Tech“

Un resumen directo y sin vueltas para que no tires la plata en tecnología. 👉 Descargar ahora

🧪 Sumate al Club de Cabra

Contenido exclusivo, comunidad privada y beneficios solo para miembros. 👉 Conocé más

🎓 Cursos para aprender a usar bien tu tecnología

Soluciones prácticas para WiFi, Smart TV, TV Box, privacidad y más. 👉 Ver todos los cursos

🔥 ¡Conoce mi nuevo canal!

¿Cansado de la buena onda? En Todo Mal con Todo nos quejamos de la tecnología para que no lo hagas vos 👉 Ver Canal de YouTube