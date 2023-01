Convertir tu televisor en Smart TV con Mecool KM2 Plus con Android TV certificado.

Ya sea que tu televisor no sea Smart o no estés conforme con como funciona el apartado smart de la TV, entonces podés agregar un tv Box como el que tengo acá. Pero el Mecool KM2 Plus no es solo para streaming de video. También viene equipado con un procesador potente y 2 GB de RAM, lo que le permite ejecutar aplicaciones y juegos sin problemas. Además, cuenta con conectividad Wi-Fi de alta velocidad y Bluetooth, lo que te permite conectar fácilmente tus dispositivos móviles y controladores de juegos.

Análisis Mecool KM2 Plus

Especificaciones Mecool KM2 Plus

SO: Android TV 11

Resolución: 4K HDR

Certificación de Google y Netflix

Procesador s905x4-B Quad-Core A55 con AV1 HDR

2GB RAM 16GB ROM

Asistente de Google desde el control remoto

Chromecast incorporado para transmitir contenido via Cast

Soporta HDR en sus formatos HDR10, HDR10+ y HLG HDR

Donde comprar el Mecool KM2 Plus

MECOOL KM2 PLUS en Amazon:

ES | https://amzn.to/3ibLp6E

US | https://amzn.to/3ClyR3E

