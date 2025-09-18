Meta presenta nuevas gafas inteligentes: Ray-Ban Display y Oakley Vanguard

Mark Zuckerberg reveló la próxima generación de gafas inteligentes de Meta, que combinan pantalla integrada, inteligencia artificial y control por gestos, ofreciendo experiencias de realidad aumentada, comunicación instantánea y seguimiento de actividad deportiva.

En el evento anual Meta Connect 2025, Mark Zuckerberg presentó las Meta Ray-Ban Display y las Meta Oakley Vanguard, la nueva generación de gafas inteligentes de la compañía. Los dispositivos buscan reemplazar algunas funciones del teléfono móvil al permitir que los usuarios interactúen con mensajes, fotos y aplicaciones directamente a través de gafas con IA integrada.

Meta Ray-Ban Display: pantalla, IA y privacidad

Las Ray-Ban Display cuentan con una pequeña pantalla en la lente derecha, visible solo para el usuario, que proyecta información como mensajes, fotos, videos, Reels de Instagram y videollamadas. Además, permiten navegación en tiempo real, transcripción y traducción instantánea de conversaciones.

El asistente Meta AI responde preguntas con paneles visuales en la pantalla y audio, mientras que la pulsera neuronal permite controlar la interfaz con gestos discretos de la mano. Los usuarios pueden apagar la pantalla para usar las gafas como cualquier par de lentes normales, preservando la privacidad y la comodidad.

Ray-Ban Meta Gen 2: mejoras en batería y cámara

La línea Gen 2 de Ray-Ban se mantiene con un diseño clásico, pero mejora la duración de batería a 8 horas (48 horas con estuche) y la calidad de video, ahora en 3K con funciones futuras de cámara lenta e hiperlapso. También introduce el modo “enfoque de conversación”, que amplifica la voz de la persona con la que hablas, incluso en ambientes ruidosos.

Meta Oakley Vanguard: gafas inteligentes deportivas

Las Oakley Vanguard, diseñadas para deportes y actividades al aire libre, se conectan con Strava y Garmin, permitiendo seguimiento de entrenamientos y resúmenes generados por Meta AI.

Cuentan con altavoces más potentes, cámara central con campo de visión amplio, batería de 9 horas y resistencia al agua y polvo, pensadas para ciclistas, surfistas y deportistas que requieren durabilidad y precisión en la captura de datos.

Meta Ray-Ban Display.

Impacto y disponibilidad

Las gafas inteligentes siguen siendo un producto de nicho, pero la adopción crece rápidamente. Meta planea producir 10 millones de pares anuales a partir de 2026.

Las Meta Ray-Ban Display estarán disponibles desde 30 de septiembre por US$799, mientras que las Oakley Vanguard costarán US$499, en tiendas seleccionadas de EE. UU., incluyendo Ray-Ban, LensCrafters, Verizon y Best Buy.

