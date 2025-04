No Tires Tu Notebook Vieja: Así la Puse a Correr Como Nueva

Dale una nueva vida a tu laptop lenta, no hace falta cambiarla y en este artículo te voy a mostrar el paso a paso cómo clonar tu disco duro magnético a un nuevo SSD para tener mayor velocidad.

Hace un tiempo tenía una notebook que ya me estaba sacando canas verdes. Tardaba una eternidad en arrancar, abrir un navegador era una prueba de paciencia, y ni hablar de trabajar con varios programas al mismo tiempo. Más de una vez estuve a punto de dejarla guardada en un cajón para siempre… pero se me ocurrió una solución sencilla que la transformó completamente: cambiar el disco duro mecánico (HDD) por una unidad de estado sólido (SSD).

¿Por qué un SSD puede marcar la diferencia?

La mayoría de las notebooks que ya tienen algunos años vienen con un disco rígido tradicional, que es mucho más lento que los nuevos SSD. Estos últimos no tienen partes móviles, lo que no solo los hace más rápidos, sino también más silenciosos y resistentes. El cambio no solo mejora el arranque del sistema operativo, sino también la apertura de programas, la velocidad de carga de archivos y, en general, la fluidez del equipo.

¿Vale la pena? 💸

Totalmente. Un SSD de 240 GB o 480 GB hoy en día tiene un precio bastante accesible, y el impacto en el rendimiento es tan grande que pareciera que estás usando una notebook nueva. Si tu máquina sigue siendo decente en cuanto a procesador y RAM, este upgrade puede alargarle la vida útil varios años más.

El cambio: paso a paso

Decidí grabar todo el proceso para mostrar lo simple que puede ser esta mejora. Desde abrir la notebook, reemplazar el disco, hasta clonar el sistema operativo o instalar uno nuevo. Todo explicado de manera clara para que te animes a hacerlo vos mismo/a.

