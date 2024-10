Review Aire Acondicionado Portatil Morphy Richards

Descubre cómo funciona, de qué se trata y todo lo que necesitas saber sobre este innovador producto que promete revolucionar el mercado.

Lo que tengo acá es el primer aire acondicionado portátil que no necesita un ducto de salida al exterior. Así es, no es un simple ventilador ni un equipo que desafía las leyes de la termodinámica.

Es un sistema triple, funciona como aire acondicionado, deshumidificador y ventilador. Cualquiera de estas funciones tienen el objetivo de hacernos sentir más cómodos y refrescantes en el ambiente que estemos utilizándolo.

Es muy simple, lo conectas a un toma eléctrico y con solo presionar el frente táctil de la unidad ya estaría funcionando. No hay que atornillar nada, conectar un caño para salida al exterior, solo presionar un botón y listo.

Review AC portatil sin salida Morphy Richards

Sobre el toma eléctrico, puede ser prácticamente cualquier ya que el consumo exacto es de 325 Watts por hora así que con un toma que soporte hasta 5 Amperes estamos sobrados. Este wattage nos da una capacidad de enfriamiento de 845 Watts.

Y te comentaba que no es un simple ventilador ya que a la cabeza tenemos un venitlador que se mueve de izquierda a derecha y a la vez de arriba a abajo con un panel del tipo abeja. Pero dentro del equipo nos encontramos con un compresor que utiliza refrigerante del tipo R290.

De los costados tiene dos filtros lavables al igual que cualquier aire acondicionado y en el frente tenemos un tanque para agua que ya te explico de que se trata.

Ahora vos estrás pensando… el tanque de agua es para tirar agua fresca al ambiente. NO, el tanque si lo utilizas en modo deshumidificador sirve para juntar la humedad del ambiente en el reservorio con una capacidad de hasta 4 horas. Si éste se llena sigue funcionando igual pero no va a deshumidificar más hasta que lo vacíes.

Pero la magia sucede en modo aire acondicionado donde el tanque debe ser llenado con agua pero no es un liquido que se utilice para enfriar el ambiente sino que cumple una función mucho más avanzada, el sistema automático dirige el agua al enfriador, lo que ayuda a absorber el calor y reduce la temperatura del aire emitido cerca de la temperatura ambiente desde la parte posterior del dispositivo. Por lo tanto, no es necesario un conducto para ventilar el calor al exterior. Además el agua que se acumula por condensación se recicla para mejorar el sistema de enfriamiento. Sin embargo es posible que una pequeña parte de esa agua pueda volver al ambiente por eso es promocionado para usar idealmente en en ambientes abiertos o semi abiertos ya que brinda una sensacón refrescante localizada. Por eso, si estás pensando en enfriar todo un ambiente con el equipo, podes hacerlo pero no es su función principal.

Un dato que seguro me van a preguntar: En modo AC, si te quedas sin agua en el tanque el equipo va a seguir funcionando pero por dentrás vas a sentir un aire un tanto más caliente que el ambiente.

Hice distintas pruebas y el viento frío se siente hasta aproximadamente 1,5 a 2 metros y después de un rato si pones la mano atrás sentís el viento que expulsa pero no es caliente para nada.

Dónde realmente brilla es en el exterior para refrescarnos cuando estamos trabajando en el patio o comemos afuera.

