¿Vale la pena usar apps IPTV Gratis?

¿Estás pensando en mirar tele gratis por internet con apps IPTV o listas M3U? Antes de instalar nada, mirá este video porque lo gratis a veces sale caro.

Te cuento los riesgos, cómo funcionan las listas IPTV, y alternativas legales y gratuitas para mirar canales en vivo y contenido on demand sin problemas.

IPTV

Por un lado los IPTV legales, que son las que se hace con permiso de los dueños de derechos, como pasa por ejemplo con Pluto TV, Movistar TV o Flow. Podés ver canales en vivo y contenido bajo demanda sin infringir la ley.

Por otro lado tenemos los servicios de IPTV ilegales, los cuales básicamente se tratan de una app que generalmente incluyen en el titulo la palabra “iptv” y para que funciones los canales tenés que agregarle listas con el contenido propio doniminadas “listas M3U”. Estas listas son señales de cable, películas y eventos sin autorización.

Dentro de este grupo también podríamos agregar las aplicciones que tienen todo en uno como la famosa app mágica… (la más peligrosa de toda…)

https://youtu.be/Vi4Pq0532gs

💡 Te puede interesar

¿Te sirvió esta nota? Entonces te va a encantar todo esto:

🧠 Descarga GRATIS la “Guía de Compra Tech“

Un resumen directo y sin vueltas para que no tires la plata en tecnología. 👉 Descargar ahora

🧪 Sumate al Club de Cabra

Contenido exclusivo, comunidad privada y beneficios solo para miembros. 👉 Conocé más

🎓 Cursos para aprender a usar bien tu tecnología

Soluciones prácticas para WiFi, Smart TV, TV Box, privacidad y más. 👉 Ver todos los cursos

📬 Newsletter de Cabra: Consejos útiles, alertas de ofertas y novedades tech sin humo directo en tu mail. 👉 Suscribite gratis