Llega el WiFi 7 (802.11be) mayor velocidad y ventajas frente al WiFi 6. ¿Qué es WiFi 7? Novedades y características.

Estamos habituados a hablar de bandas inalámbricas de 2.4 y 5.8 GHz, el módem del proveedor suele trabajar con estas dos frecuencias conocidas vulgarmente como wifi 4 y wifi 5 respectivamente. Acá mismo en el canal vimos muchos consejos sobre el wifi 5 denominado formalmente estándar 802.11ac y empezamos hace poco a dar algunos consejos sobre el “nuevo wifi 6 o wifi 802.11ax”. Bueno, parece ser que las innovaciones en cuestión de conexiones inalámbricas es constante y a un ritmo acelerado ya que ni si quiera llegamos a adquirir un router de esta última tecnología que ya se está comenzando a hablar del wifi 7 o wifi 802.11be.

Lo nuevo del WiFi 7

Pero vayamos un poco para atrás en el tiempo para hablar sobre el estándar wifi.

¿Qué son todos esos números 802.11a, b, c, ax, be? El estándar 802.11 es una norma sobre redes inalámbricas creada por el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). En los últimos años se ha producido un crecimiento muy rápido en lo que se refiere al desarrollo y aceptación de las comunicaciones móviles y en concreto de las redes de área local. El momento decisivo para la consolidación de estos sistemas fue la conclusión del estándar IEEE 802.11 creado en el año 1997. En este estándar se encuentran las especificaciones tanto físicas como a nivel MAC que hay que tener en cuenta a la hora de implementar una red de área local inalámbrica.

El estándar 802.11b fue vulgarmente conocido como Wi-Fi 1, luego surgió el Wi-Fi 2 con el nombre del estándar 802.11a. Posteriormente nos encontramos con el Wi-Fi 3: ya no tan utilizado, denominación 802.11g. Ahora continuamos con redes más conocidas como el Wi-Fi 4 que es el nombre del estándar 802.11n y Wi-Fi 5 que en realidad se denomina 802.11ac. Por último tenemos las redes más modernas como el Wi-Fi 6 con nombre 802.11ax y el flamante Wi-Fi 7 que es el nombre del futuro estándar 802.11be

Volviendo al presente, mejor dicho al futuro cercano: el wifi 7…

Wifi 7 ofrece una velocidad de transmisión de hasta 40 a 46 Gigabits por segundo, cosa que no está para nada mal. Esto quiere decir que cuadruplica fácilmente la velocidad actual del wifi 6E que es de 9,6 Gigabits por segundo.

No solo ganaremos en velocidad sino en calidad de conexión. Permítame volver por unos instantes al principio, la banda de 2.4 GHz: trabaja en 11 canales de 20 MHz cada uno. luego, cuando pasamos a la banda de 5.8 GHz ya podíamos utilizar más de 40 canales trabajando en los 40 y 80 MHz. Por otro lado, el wifi 6 trabaja con 60 canales de hasta 160 MHz, Impresionante, ¿no?. Bueno, el wifi 7 ahora admite un excelente ancho de banda de 320 MHz. Por ejemplo, comparando esto con elementos diarios tangibles sería como tener autopistas con cada vez más carriles.

Tenemos también mejoras en lo que es MU-MIMO (Múltiple Input y Múltiple Output) Esta tecnología nos permite recibir y enviar datos a través de varias antenas Wi-Fi, cada una de estas antenas es capaz de proporcionar un flujo de datos simultáneos. Por ejemplo, en la actualidad los routers con Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6, suelen soportar hasta 2 o 3 flujos de datos por cada banda de frecuencia, y hasta 4 flujos de datos para los routers de gama más alta. Esto nos permite obtener altas velocidades de conexión, siempre y cuando los clientes inalámbricos también tengan más de un flujo de datos. Con la implementación del wifi 7 vamos a poder tener el doble de flujos que con wifi 6.

Parte de estas nuevas capacidades serán posibles por un nuevo esquema de modulación llamado 4K QAM y que sirve para transferir datos en ondas de radiofrecuencia. El nuevo esquema, frente a los sistemas anteriores (1K QAM, 256-QAM y 1024-QAM), aumenta el rendimiento y la capacidad porque es capas de discriminar interferencias de datos en los canales.

Pero todavía hay más novedades: el WiFi 7 integra funcionamiento multienlace el cual permite unir las frecuencias de 5GHz y 6GHz para que funcionen como una sola conexión. Normalmente, solo se puede utilizar una frecuencia a la vez y al poder trabajar con dos bandas simultaneas permite velocidades realmente muy rápidas. Eso sí, necesitas que el celular, la notebook u otro dispositivo admita esta función. Aunque se está trabajando en una segunda forma de funcionamiento del multienlace en la que solo es necesario que el router lo soporte. Y esto debería suponer un cambio importante para los sistemas de malla Wi-Fi 7.

Esto debería significar que la conexión nunca se interrumpe, ni siquiera brevemente, cuando tu dispositivo se conecta a un router de malla diferente mientras te mueves por toda tu casa. Además, con Wi-Fi 7, la conexión no está fijada a un canal específico o a un ancho de canal, como sucedía hasta ahora. En su lugar, estas cosas pueden cambiarse dinámicamente para obtener el mejor rendimiento según las condiciones. En otras palabras, si no hay interferencias, la conexión podría pasar de usar 160MHz a los 320MHz completos, y entonces puede cambiar cuál de los tres canales de 320MHz disponibles usar en un momento dado. En conjunto, estas características deberían significar que el wifi 7 funciona mejor en distancias más largas de lo que es posible con el wifi 5, 6 y 6E.

Antes que nada, te quiero decir que te lo tomes tranquilo… Dependiendo de cuando estés mirando este video te digo que no salgas corriendo a buscar un router wifi 7 ya que aún se está trabajando sobre esta nueva tecnología y no vas a encontrar equipos compatibles.

Aún hay tiempo de ir actualizando nuestras redes, si estás por hacer un cambio importante tal vez esta video te sirva para saber si hacerlo ahora o esperar un poco. Si bien los primeros equipos wifi 7 comenzarán a salir a principios de 2023, no te arriesgas a comprar algo antes de que el wifi 7 esté certificado, lo que podría significar que no sea totalmente compatible con todas las características que el estándar termine ofreciendo. cómo vimos en el gráfico se espera que el wifi 7 sea lanzado para el año 2024.

Importante

