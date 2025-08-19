Cámara solar WiFi: Anona Aurora 4K

Cámara con panel solar Anona Aurora 4K UHD, no le tenés que comprar nada extra, ya viene con 32 GB de memoria interna, así que te ahorrás la SD y la nube.

¿Querés poner una cámara afuera pero solo pensar en la escalera, los cables y el electricista ya te da una fiaca bárbara? Olvidate de todo eso. Esta cámara solar es literal ‘poné y olvidate’: cero cables, almacenamiento integrado en la propia cámara y ni un peso en suscripciones en la nube. Así que si sos como yo y querés seguridad sin complicaciones, quedate que te voy a explicar TODO…

Review Anona Aurora 4K

Dónde comprarla

– Comprala en Amazon: https://amzn.to/4flf2f8

