¿Usas Spotify? la mejor alternativa y más barata

¿Pagás mucho por Spotify y no estás seguro si vale la pena? Hay alternativas más económicas por menos de $1000 que ofrecen casi lo mismo e incluso opciones de Spotify gratis. Descubrí cómo ahorrar en música sin perder calidad y conocé servicios como Tidal, Deezer y YouTube Music.
Spotify vale la pena… ¿o te conviene pagar menos de $1000?
Si sos de los que tiene Spotify y se pregunta si realmente vale la pena seguir pagando la suscripción, este artículo es para vos. Spoiler: hay alternativas más baratas que cumplen casi lo mismo y algunas hasta permiten Spotify gratis en ciertos casos.
¿Por qué seguir pagando Spotify si hay opciones más económicas?
Spotify es cómodo, tiene buen catálogo y playlists increíbles. Pero si mirás los números, podés estar tirando plata. La buena noticia es que hay servicios que por menos de $1000 al mes te ofrecen música ilimitada, calidad similar y algunas funciones extra.
Algunas alternativas populares:
- Tidal: buena calidad de audio y catálogo completo.
- Deezer: funciones parecidas a Spotify y planes más baratos.
- YouTube Music: muchas playlists y la opción de usar la versión gratuita.
Si querés Spotify gratis, también hay trucos legales para aprovechar ofertas de prueba, planes familiares o combos con otros servicios digitales.
Cómo ahorrar en música sin perder calidad
- Compará precios y planes.
- Evaluá qué funciones realmente usás (offline, playlists, calidad).
- Probá alternativas por menos de $1000 antes de renovar Spotify.
Y si querés ver un análisis completo, comparaciones y mi experiencia personal, mirá el video:
