Te muestro como transferir la licencia de Windows de una PC a otra con este tutorial paso a paso. Ya no te preocupes si cambias de equipo ya que tu nuevo Windows va a estar activado.

En un principio Microsoft nos informa claramente que no todas las claves de productos son transferibles. De manera oficial solo se puede copiar o mover una licencia si la compraste a través de un minorista, en su versión retail. Las licencias distribuidas a través del canal OEM (las que generalmente se encuentran a la venta en distintos sitios web) no son transferibles.

Pero… a no desesperar, te voy a dar los pasos para copiar tu licencia a un nuevo equipo ya sea en su versión OEM o retail.

Copiar tu licencia de Windows a otra PC

¿Qué tipos de licencias hay en Windows?

OEM (Original Equipment Manufacturing): Son las que suelen venir cuando compramos una computadora, y van ligadas al hardware del equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que si cambiamos componentes como la placa base, el procesador o incluso el disco duro, la licencia podría quedar inservible y tendremos que adquirir otra. No suele dar problemas al cambiar la RAM u otros componentes como la tarjeta gráfica, de sonido o de red. Estas licencias se pueden encontrar a la venta por internet, siendo más baratas que las RETAIL aunque oficialmente están destinadas a fabricantes o a aquel que se dedique a vender equipos.

RETAIL: Este tipo de licencias se puede decir que pertenecen al usuario, es decir, que podremos activarlas en todos los equipos que queramos, con cualquier configuración de hardware, pero sólo podremos tener un equipo activado a la vez. Son más caras que las OEM y son las que están disponibles oficialmente a la venta para usuarios que deseen montar su equipo personal por piezas (o para los equipos que se venden sin sistema operativo Windows). Claro que son mucho más caras.

Además de estas dos hay otro tipos de licencias como las KMS y las MAK, pero básicamente los dos grandes grupos de claves que podemos encontrar son las Retail y las OEM. Estarás pensando ¿por qué comprar entonces licencias retail si podemos comprar OEM? Bueno, básicamente por lo que te comentaba son oficialmente transferibles pero mucho más caras.

Dije “oficialmente trasferibles” porque hasta ahora hay manera de copiar tu licencia OEM a un nuevo equipo. Entonces primero…

¿Cómo saber que licencia tengo instalada?

Si no estás seguro del tipo de licencia que tiene tu equipo, es muy sencillo obtener la información ejecutando una aplicación interna desde la línea de comandos:

Pulsa con el botón derecho del ratón sobre el botón de inicio y arranca una sesión del símbolo del sistema en modo administrador.

Escribe el comando «slmgr -dli» para obtener la información.

Como verás en el ejemplo, Windows Script Host indica que tenemos una licencia minorista (retail) que es de las que podremos transferir a otro equipo.

¿Cómo transferir tu licencia de Windows?

Lo primero que tenemos que hacer es vincular tu licencia (en el equipo activado) a tu cuenta de Microsoft. Si no tienes cuenta de Microsoft tal vez sea buen momento para crear una.

El siguiente paso es tener un backup de tu clave de Windows, por las dudas. Si no sabes o recuerdas la clave descarga la app KeyFinder la cual te va a mostrar la clave instalada.

Si aún no instalaste Windows hazlo sin ingresar ninguna clave al momento de la instalación. Recuerda que debes instalar la misma versión de Windows que en tu vieja PC, si tenías Windows 10 Home instala la versión Home, si tenías la Pro instala la Pro.

Ahora que tienes Windows instalado inicia sesión en tu cuenta de Microsoft. Es posible que pasado unos minutos tu Windows se active solo dado que leerá tu clave desde la cuenta de microsoft. Si no pasa esto no te preocupes y seguimos con el tutorial.

Si tienes una licencia retail al momento de instalar tu nuevo Windows va a detectar que cambió el hardware (generalmente el motherboard) y no te va a dejar hacer la activación. Para eso haz clic en solucionar problemas de activación y en el cartel “He cambiado recientemente el hardware de este dispositivo.” Si tienes más de un equipo Microsoft te va a preguntar que equipo quieres reemplazar y si todo sale bien ahora sí tu Windows va a estar activado.

Por el momento es posible hacer esto para distintos tipos de licencias, si no puedes hacerlo puede ser que no sea el caso de tu licencia particular.

En resumen, es posible transferir la licencia de Windows utilizando varios métodos. En este video simplemente te di mi opción. En todo caso, si no logras activar Windows puedes obtener una licencia nueva de Windows 10 por solo unos pocos dólares con distintos sitios de keys. En todos los casos, en licencias nuevas o en las transferidas, todavía es posible actualizar a Windows 11 de manera gratuita.

