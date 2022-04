Tutorial de cómo configurar un NAS para ser usado como NVR de cámaras de seguridad.

Que vamos a hacer

La idea es poder almacenar las imágenes que toman nuestras cámaras en un equipo completamente ajeno al sistema de vigilancia. Esto quiere decir que quiero evitar grabar eventos en las tarjetas SD internas y por otro lado prescindir de un DVR o NVR.

¿Por qué quiero hacer esto? Por un lado para no tener videos almacenados en una tarjeta dentro de la propia cámara, para evitar que si por ejemplo alguien se lleva una cámara perder estos archivos y además no facilitarle a un extraño los movimientos que hacemos habitualmente en casa.

Por otro lado tenemos la posibilidad de utilizar un NVR que, funcionan muy bien pero no quiero comprar un equipo solo para que cumpla esta función y nada más. Además de ser bastantes limitados en cuanto a características y lo peor es que a veces dejan de tener soporte por parte de los fabricantes (no sacan actualizaciones, funciones de conexión a las nubes que dejan de funcionar, etc).

Lo que voy a hacer hoy y te voy a mostrar paso a paso es utilizar un NAS como sistema integral de video vigilancia.

Paso a paso configurar NAS para cámaras de seguridad

Enlaces interesantes

▸ Web de QNAP: https://www.qnap.com/la

▸ Todo sobre QNAP TS-451D2: https://elrincondecabra.com/todo-sobre-el-qnap-ts-451d2-analisis-y-configuracion/

Sobre Discos duros: Web Mundo Fix: https://mundofix.com/🎫 10% de descuento en TODA la web con el cupón: rinconcabra

Recuerda que para mucho más contenido de tecnología puedes seguirme en YouTube e Instagram. Además te invito a registrarte en el boletín de noticias para recibir en tu casilla de mail las notas más destacadas del sitio.