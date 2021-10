Cómo utilizar tu dispositivo móvil para darle Internet al resto de los equipos de tu casa.

En esta nota te voy a mostrar cómo hacer para compartir Internet a otros equipos de tu alrededor, de una manera muy sencilla. Simplemente utilizando funciones incluidas en tu equipo móvil, sin la necesidad de descargar nada.

Compartir Internet de mi celular

¿Para qué necesito compartir mi Wifi?

Podrías pensar que compartir wifi utilizando el móvil no sea una buena idea, sobre todo porque estarás utilizando tus datos contratados para dar Internet a otros equipos (móviles, tablets, notebooks, pc’s, etc.). Pero hay casos en los que utilizar nuestro móvil para crear una nueva conexión wifi nos va a sacar de varios apuros.

Por ejemplo, puede suceder que tengas planeada por Zoom una reunión de trabajo importante y al momento de querer ingresar a la sala se te corta la Internet de tu domicilio. No hay tiempo de llamar a tu proveedor para generar un reclamo, tampoco de reprogramar una esa reunión, que muchas veces eso no está en nuestras manos.

Es acá cuando utilizar los datos móviles para generar una conexión wifi para que pueda ser tomada por una computadora nos va a sacar del apuro.

Otro caso podría ser con la notebook, estamos en la calle y tenemos que descargar un archivo de la nube. Miramos para todos lados y la realidad es que lo más práctico y rápido es utilizar el propio móvil que tenemos seguramente en el bolsillo.

Antes de pasar a la configuración para crear nuestra zona wifi móvil, hay ciertas consideraciones que tenés que tener en cuenta para no encontrarte con una desagradable sorpresa.

Aclaraciones y Cuidados

Este punto lo considero fundamental y te pide que sigas mis consejos antes de activar la zona wifi. Al crear una zona de anclaje para nuestros dispositivos tenés que tener en cuenta que los datos, tanto los que se suben como los que descargas de Internet lo hará utilizando nuestro plan móvil. Con esto me refiero a la cantidad de megas o gigas que tengas contratado en tu plan con el proveedor. Por ejemplo si tienes contratados 5GB de datos o Internet (y me refiero a cantidad de datos, no a la velocidad contratada), ésos bytes se van a ir consumiendo por esa computadora o notebook conectada.

¿Por qué te digo esto? Por dos motivos. El primero es que consultes con tu proveedor móvil ya que algunos ofrecen un pack exclusivo para la utilización de datos cuando creas una zona wifi. En otros casos ya viene incluidos algunos gigas (como puede ser el Wifi pass de Personal) y en otros simplemente no tienen planes o packs dedicados a esto.

Lo que te recomiendo encarecidamente es que mínimamente, desactives todos los procesos que tengas en segundo plano (en la computadora). Programas abiertos, programas residentes en la barra de tareas y detener actualizaciones de programas o del propio sistema operativo.

Vamos a estar consumiendo los datos móviles de nuestro equipo a una velocidad bastante pronunciada, con dos o tres videos que miremos ya podríamos agotar nuestro plan de datos en cuestión de minutos. Por eso, lo ideal es tratar de evitar que otras aplicaciones, a excepción de la que realmente nos interesa que se conecte a Internet, estén consumiendo datos.

Dicho esto, podemos pasar al siguiente paso y es el de configurar el móvil para que sea una especie de extensor de señal wifi. Si te interesa Internet, las redes y el wifi te invito a visitar el curso que creé especial para Nociones básicas sobre redes.

Cómo hacerlo

La manera más sencilla es mirar el video tutorial que figura al principio de esta nota, igualmente te voy a dejar a continuación los pasos necesarios en formato texto.

Cómo pasar Internet del móvil a la PC (Android)

– Ve a Ajustes en tu smartphone.

– Pulsa sobre Conexiones inalámbricas y redes. También te puede figurar como Internet y redes.

– A continuación, sobre Anclaje y Zona WiFi. También puede figurar como Zona Wi-Fi y conexión.

– Selecciona Zona WiFi portátil o Zona Wi-Fi.

– Configura una contraseña para usarla a partir de ese momento para conectar otros dispositivos.

– Conecta tu computadora a la conexión de tu móvil como lo haces siempre, utilizando la contraseña establecida.

– Cuando termines de utilizarla te recomiendo que la desactives.

Cómo pasar Internet del móvil a la PC (iOS)

– Pulsa sobre Ajustes en tu teléfono.

– Selecciona Datos móviles.

– Activa la casilla de Compartir Internet.

– Con esta opción habilitada, desde Ajustes, podrás comenzar a compartir tu conexión con otros dispositivos.

– Cuando termines de utilizarla te recomiendo que la desactives.

