En que se diferencia Google TV de Android TV y cuál conviene comprar. Comparamos las dos plataformas de Smart TV de Google.

Tanto Google TV como Android TV son dos plataformas de medios diferentes que permiten reproducir películas, series, música y jugar (entre otras cosas). Ambas pertenecen a Google y pueden llegar a generar confusión con respecto a sus características y modo de implementación.

Android TV y Google TV ofrecen características similares, como ser aplicaciones de streaming, navegar por internet, jugar pero tienen algunos aspectos que los hacen diferentes. La pregunta sería ¿Cuáles son esas diferencias y cuál conviene utilizar?

Android TV vs Google TV

Google TV

Con Google TV podés acceder a tu plataforma favorita de streaming: Prime Video, Netflix, Disney Plus, YouTube, HBO, cualquier plataforma que se te venga a la cabeza seguramente esté disponible para Google TV. Una de la característica principal de Google TV es la de integrar todas estas plataformas en un acceso más fácil y rápido. Mostrando en tu pantalla inicial contenido recomendado y popular. La idea es acceder a todo tu contenido multimedia de la manera más simple y organizada posible.

Podés buscar películas y series de Netflix desde el inicio de Google TV y no tener que entrar a la app en sí. Del mismo modo, con actualizaciones, Google TV integra cada vez mejor todos los servicios que tengas contratados de streaming en un solo lugar y así no estar entrado app por app para ver en que plataforma estaba esa serie favorita.

Podés agregar películas y series que quieras mirar desde la interface de Google TV o hacerlo directamente desde tu teléfono. Cómo verán la idea es agrupar todo el contenido de entretenimiento en un solo lugar. Google TV también tiene un motor inteligente que sugerirá contenido que puede disfrutar en función de tus hábitos de visualización anteriores.

Además posee un modo de configuración para niños en donde solo se mostrará contenido apropiado por edades. Permitiendo a los padres tener un control preciso de lo que se está reproduciendo en Google TV.

Posee soporte para varios usuarios (similar a lo que sucede en YouTube, Netflix y hasta un teléfono) lo que permite tener una organización más personal en tu pantalla de inicio y evitar, por ejemplo, que otras personas utilicen tus cuentas de Netflix o YouTube. Por último algo a destacar es la integración de Google Home y el poder controlar dispositivos inteligentes directamente desde la pantalla de tu televisor.

Android TV

Android TV también es un sistema operativo de Google originalmente diseñado para utilizar en televisores. Ahora presente en tv boxes (como el Mi Box), barras de sonidos y todo tipo de televisores. Vas a encontrar muchísimos televisores que incluyen sistema Android TV. Al igual que Google TV podés descargar aplicaciones fácilmente desde la Play Store, exactamente igual que como lo haces con tu smartphone.

Con Android TV tienes un inicio muy organizado en donde se muestran las apps que tiene instaladas, recomendaciones de contenido pero no posee una integración completa ni personalizada para el usuario. Posee asistente de Google (Google TV también lo tiene) con el cual puedes pedir que busque contenido multimedia, que encienda y apague las luces inteligentes de tu casa o simplemente consultar por el clima.

Podés buscar contenido utilizando la voz, cosa que también puedes hacerla con Google TV y evitar perder tiempo tipeando con un teclado en pantalla que sabemos que es algo muuuuy molesto.

Tanto Google TV como Android TV poseen además la características de Google Cast, que es el poder transmitir contenido al televisor directamente desde tu teléfono utilizando el ícono de Cast. Si no te gusta controla la interface con un control remoto entonces esta característica te va a ser de mucha utilidad.

Recientemente algunos equipos con Android TV están actualizando su interface agregando solapas de Inicio, Descubrir y Aplicaciones para parecerse cada vez más a Google TV.

Comprar Android TV y Google TV

Para tener Google TV o Android TV en tu televisor podés adquirir directamente televisores que incluyan estos sistemas. Hay ciento de modelos de marcas como Sony, Philips, marcas chinas como Hisense y muchas más. Pero además podés agregar dispositivos externos llamados generalmente tv boxes para agregar funciones smart a un televisor que puede no ser smart (los primeros que salieron) o por otro lado puede tener su propio sistema smart que no te termina de convencer o no tiene esa plataforma de streaming que estás necesitando.

Dos ejemplo de equipo que funcionan muy bien son, por un lado el Xiaomi Mi Box que trae la interface Android TV y además la función Google Cast. Puede ser que dependiendo de cuando estés viendo este video los Mi Box ya vengan con Google TV porque poco a poco las marcas están mudando a este nuevo sistema. Si querés saber todo lo que podés hacer con el Mi Box te dejo una tarjeta aquí arriba.

Pero por otro lado también tenés el Chromecast con Google TV del propio Google, ya con interface Google TV y características muy similares al Mi Box. Ventajas del Mi Box: que tal vez te sea más fácil el agregado de dispositivos externo por USB y sea más fácil de personalizar. Ventajas del Chromecast que al estar realizado por el propio Google vas a tener un funcionamiento excelente y sin fallas. Por ejemplo en pruebas que en algún momento realicé acá en el canal con el Mi Box YouTube no funcionaba tan fluido que como lo hacía con el Chromecast.

🛒 Comprar Chromecast con Google TV:

Amazon US: https://amzn.to/3quPKCM

Amazon ES: https://amzn.to/3TTyHYi

🛒 Comprar Mi Box Android TV

Amazon US: https://amzn.to/3TTyKDs

Amazon ES: https://amzn.to/3B72m7P

¿Cuál es mejor?

A simple vista pareciera ser que Android TV y Google TV son prácticamente lo mismo y en lo que al uso en sí se refiere es verdad. Cualquier app que quieras ejecutar la vas a encontrar tanto en ATV como en GTV, claro que con sus excepciones.

En donde sí hay diferencia entre las dos plataformas es que Google TV ya se enfoca más en la integración de contenido para agrupar películas y series en un solo lugar, algo que también YouTube está realizando de a poco, si quieren saber más sobre cómo YouTube integra Netflix, Prime Video y más hay un video corto en el canal que hablé sobre este tema. En Google TV podés tener una lista de cosas para ver y así tener un mejor control de películas y series, cosa que con Android TV no puedes.

Lo que a mi particularmente me interesa más de Google TV que Android no tiene (por lo menos en los equipos que probé) es la posibilidad de agregar varios usuarios y así evitar que cualquiera se meta con tu historial de reproducciones de Netflix o hasta del propio YouTube.

Algo a aclarar es que de a poco los fabricantes vayan integrando Google TV a sus nuevos productos y dejando de lado Android TV. Del mismo modo con actualizaciones es posible que de un día para otro te encuentres que tu Android TV ahora tiene la interface de Google TV.

