Se lanzó ChatGPT Atlas El navegador web que integra ChatGPT

OpenAI presenta su propio navegador basado en Chromium, diseñado para que puedas conversar con el sitio que visitas, automatizar tareas y dejar atrás la navegación tradicional. Por ahora solo está disponible en macOS; las versiones para Windows y Android aún no tienen fecha concreta, pero “llegan pronto”.

El nuevo navegador ChatGPT Atlas representa una apuesta estratégica de OpenAI para llevar su popular asistente al centro mismo de la experiencia de navegación web. Ya no se trata simplemente de abrir una pestaña, ir a ChatGPT y luego regresar al navegador: el asistente viaja contigo en cada sitio.

Qué ofrece

Una barra lateral “Ask ChatGPT” que permanece abierta mientras exploras un sitio web, para consultar, resumir, comparar productos o editar texto sin salir del flujo.

Un modo llamado Agent Mode, en el que el asistente puede abrir pestañas, hacer clics y completar tareas como realizar compras o reservar vuelos. De momento, ese modo apenas está en preview para los planes Plus, Pro y Business.

Funciones de “memoria del navegador” (browser memories), que permiten que el asistente recuerde lo que has visto para sugerirte acciones futuras o continuar tareas activas. Claro: el control está en tus manos, y puedes borrar ese historial o desactivar la funcionalidad.

Compatibilidad con estándares web, extensiones de Chromium y todo lo que se espera de un navegador moderno, ya que está construido sobre el mismo motor que Google Chrome.

https://www.youtube.com/watch?v=Ej6hnsQgV_c Video can’t be loaded because JavaScript is disabled: Introducing ChatGPT Atlas (https://www.youtube.com/watch?v=Ej6hnsQgV_c)

¿Dónde está disponible?

Por el momento la versión de ChatGPT Atlas está disponible globalmente para macOS. En cuanto a otras plataformas, OpenAI indicó que las versiones para Windows, iOS y Android están “por venir próximamente” (“coming soon”).

¿Cuándo podremos usarla en Windows o Android?

No se ha anunciado una fecha específica. La compañía sólo menciona que esas versiones están en desarrollo. Ejemplo:

“Experiences for Windows, iOS, and Android are coming soon.”

Varias fuentes lo repiten, pero todas coinciden en que el “cuándo” aún está por definir.

Conclusión

ChatGPT Atlas marca un paso importante: el navegador web deja de ser solo un vehículo para páginas y se convierte en un compañero conversacional y activo. Aun así, la disponibilidad en Windows y Android está pendiente, lo que deja espacio para observar cómo OpenAI desarrolla esa expansión y cómo reaccionan los usuarios y el mercado. Mientras tanto, quienes usen Mac ya pueden probarlo.