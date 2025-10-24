Buscaste dónde votás? Te pueden estar robando los datos

Este domingo se vota en Argentina y se conocieron muchos sitios web que aprovechan esto para estafar a la gente. En esta nota todo lo que tenés que saber para evitar estafas y cuál es el sitio web oficial del padrón electoral.

Con las elecciones del domingo en Argentina, aparecen decenas de sitios y mensajes falsos que buscan robar tus datos personales o financieros. Te explico cómo reconocerlos y qué hacer para no caer en el engaño.

Durante los días previos a las elecciones, aumentan los intentos de estafa online. Aparecen sitios falsos que prometen “ver tu mesa electoral”, “consultar resultados anticipados” o incluso “votar desde tu casa”. Todos son falsos. En esta nota te cuento cómo protegerte.

Cuidado con los mensajes por WhatsApp

Si te llega un mensaje diciendo algo como “verificá tu voto”, “consultá dónde votás” o “chequeá si ya contaron tu voto”, no hagas clic en los enlaces.

Estos links suelen llevar a páginas falsas que roban información o instalan malware en tu teléfono.

No existen encuestas ni resultados antes de las 21:00

Muchos sitios aprovechan la ansiedad para mostrar “resultados en tiempo real” o “filtraciones exclusivas”. No te dejes llevar.

Los únicos resultados oficiales se publican en https://resultados.gob.ar después del cierre de votación.

Cómo verificar si una página es legítima

Revisá que empiece con https:// y tenga el candadito.

y tenga el candadito. Buscá errores de ortografía o logos mal hechos.

Consultá directamente los enlaces desde medios confiables o desde el sitio del Gobierno.

Si algo suena demasiado urgente o sensacionalista, probablemente sea falso.

Sitio oficial

El único sitio oficial para consultar el padrón electoral es 👉 https://www.padron.gob.ar

Si ves cualquier otra página con un nombre parecido, aunque tenga el logo de la Justicia Electoral o colores similares, no pongas tu DNI ni tus datos.

