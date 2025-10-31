TelePASE obligatorio desde noviembre: cómo activarlo con Mercado Pago

Desde el 1 de noviembre, el peaje de Parque Avellaneda dejará de aceptar pagos en efectivo. Te contamos cómo activar TelePASE desde Mercado Pago y evitar multas que pueden superar los $110.000.

Desde este sábado, el peaje de Parque Avellaneda dejará de aceptar efectivo. Todos los conductores deberán contar con TelePASE para circular sin sanciones. Te explicamos cómo activarlo fácilmente desde la app de Mercado Pago y qué autopistas estarán incluidas.

A partir del 1 de noviembre, el peaje de Parque Avellaneda, en la autopista Perito Másno, no aceptará más pagos en efectivo. Desde esa fecha, el cobro será exclusivamente automático mediante el sistema TelePASE, una medida que busca agilizar el tránsito y reducir las demoras en los accesos.

Hasta ahora, algunos conductores podían abonar en cabinas especiales con dinero físico, pero esa opción desaparecerá por completo. Quienes pasen sin tener el sistema activo podrán recibir multas que superan los $110.000, según las nuevas disposiciones viales.

🚗 ¿Qué es TelePASE y por qué se vuelve obligatorio?

TelePASE es un sistema electrónico que permite abonar los peajes de forma automática, sin detener el vehículo. La lectura del TAG (un pequeño dispositivo adherido al parabrisas) se realiza al pasar por la cabina, y el importe se descuenta de forma digital.

Además de evitar multas, usar TelePASE acelera el tránsito, reduce el consumo de combustible y elimina el contacto con efectivo. Hoy, más del 80% de la red nacional de peajes ya utiliza este sistema.

💳 Cómo activar TelePASE con Mercado Pago

Mercado Pago permite adherirse fácilmente al sistema, incluso si no tenés cuenta bancaria. El pago se puede hacer con dinero disponible en la app o con tarjetas asociadas.

Estos son los pasos:

Solicitá tu TAG

Si no tenés TelePASE, pedilo desde tu cuenta de Mercado Pago en la opción “Pedir TelePASE”. Podés recibirlo en tu domicilio o retirarlo gratis en los puntos habilitados. También está disponible en la tienda oficial de Mercado Libre.

Si ya tenés el dispositivo, solo tenés que vincularlo con tu cuenta. Instalá el TAG

Colocá el adhesivo en el parabrisas del vehículo, en una zona limpia y sin polarizado, para asegurar una correcta lectura. Activá el servicio

Abrí la app de Mercado Pago, ingresá a “TelePASE” → “Quiero usar TelePASE”, completá los datos del vehículo y elegí el método de pago (dinero en cuenta, tarjeta de crédito o débito).

🛣️ Autopistas y rutas incluidas

El sistema TelePASE ya opera en gran parte del país. Algunas de las autopistas y rutas adheridas son:

Autopistas: Buenos Aires – Rosario, Rosario – Córdoba, Riccheri, Ezeiza – Cañuelas.

Buenos Aires – Rosario, Rosario – Córdoba, Riccheri, Ezeiza – Cañuelas. Rutas nacionales: 3, 5, 7, 8, 9, 12, 16, 19, 34, 205 y 226.

Con esta medida, el Gobierno busca digitalizar por completo el sistema de peajes y mejorar la experiencia de los conductores. Si aún no activaste tu TelePASE, hacerlo a tiempo te permitirá evitar multas y circular sin inconvenientes.

