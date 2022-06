Análisis de los auriculares in ear SoundPeats Free2 Classic, diseño ergonómico y 30 horas de autonomía.

Gracias a Microfast y Soundpeats tengo acá los Free2 classic, voy a hacer rápidamente el unboxing y luego contarte mi experiencia con ellos.

Análisis SoundPeats Free2 Classic

En comparación con los Mac 2 de Soundpeats, éstos auriculares noto que se adaptan mejor a la oreja y calzan mejor (no se sale).

No posee botones ya que todo el control se hace de manera táctil: Te permite subir o bajar el volumen, cambiar de canción, reproducir o pausar, atender o cortar llamadas e incluso activar el asistente virtual de voz de tu teléfono. También me parece que en comparación con los Mac 2, la parte táctil me parece que es más sensible.

Sobre la batería: Los Free 2 Classic tienen una autonomía de 8 horas de reproducción continua por carga. El estuche extiende hasta tres cargas adicionales brindando un total de 30 horas de batería, sin necesidad de enchufarlos a la corriente.

Certificados con un nivel de impermeabilidad IPX5, los Free2 Classic son resistentes a salpicaduras de agua, sudor y gotas de lluvia. Lo que te permite realizar ejercicio sin preocuparte de que se dañen ante la transpiración.

Con respecto a la calidad de sonido y antes quiero aclarar que soy muy quisquilloso con la calidad de audio si algo no me parece que esté bien te lo voy a decir. Creo que en líneas generales están bien. Tiene graves, medios y agudos decentes. Tal vez se escuchan un poco todas las bandas como compactadas, no se diferencian bien nítidamente cada frecuencia pero está bien.

