En este artículo, lo que debes saber para poder utilizar tu dispositivo móvil como repetidor de señal.

No te voy a mentir poder utilizar nuestro móvil para dar conectividad a otro dispositivo (otros móviles, notebooks, etc) tiene sus grandes “pero…” En la actualidad hay dos maneras de compartir internet del celular a otro dispositivo y te las voy a explicar en este video paso a paso.

Lo que podemos usar es nuestro celular como una especie de extensor wifi (o en realidad extensor de datos a wifi) y otra cosa que podemos hacer es utilizar el móvil como un intermedio entre un repetidor wifi y un punto de acceso, más fácilmente identificable como punto de anclaje.

Paso a paso cómo usar el celular como extensor Wifi

¿Hay alguna manera de utilizar la conexión wifi y retransmitir por wifi para no utilizar los datos? Algunos equipos permiten tener el hotspot y el wifi activado al mismo tiempo pero no es lo habitual. Otra opción extra es descargar alguna app de la tienda pero son rebuscadas para configurar y no siempre funcionan. Si te interesa investigar busca “Wifi repeater” en la tienda. Para un uso esporádico estas dos opciones que te di en el tutorial te van a servir pero además muchos proveedores de servicio móvil ya ofrecen packs extras o incluidos en el plan para utilizar tu móvil como hotspot y no consumir todos tus datos.

