Mejorar la conexi贸n Wifi o cableada de tu televisor siguiendo estos consejos. Tu Smart TV con buena se帽al a Internet paso a paso.

A continuaci贸n te voy a dejar los 5 consejos que necesitas para mejorar la conexi贸n wifi de tu televisor Smart. Si los pones en pr谩ctica tu experiencia con el TV va a ser completamente diferente. 5 consejos para mejorar la conexi贸n a Internet de tu televisor:

Pero primero…

Si tenemos una conexi贸n a Internet disponemos de un router Wi-Fi, ya sea propio o entregado en comodato por nuestro proveedor de Internet. En el momento que viene el instalador decidimos d贸nde colocar ese router, y no siempre lo ubicamos en el lugar m谩s adecuado. Solemos colocarlo en un lugar que no se vea, lejos de los equipos que necesitan conectividad y en el peor de los casos le cedemos al instalador la elecci贸n del lugar para conectar ese modem. En este caso es muy probable que elijan instalarlo lo m谩s cerca posible de la entrada, un proceso de instalaci贸n m谩s r谩pido, menos costoso pero no adecuado para nuestras necesidades.

Entonces como primer consejo y base de este video es el de tratar de ubicar el router lo mejor posible. A modo de resumen te comento que lo preferible es que est茅 en el centro de la casa para garantizar que la se帽al wifi que emita sea lo m谩s pareja posible. Adem谩s, de ser posible colocarlo en una altura media, ni pegada al techo o altillo ni tampoco cerca del suelo o en una planta baja.

5 Consejos para mejorar la conexi贸n a Internet de un Smart TV

En el siguiente video te muestro paso a paso todo lo que necesitas saber para mejorar la conexi贸n a Internet de tu televisor.

Wifi Analyzer: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer

馃敟Curso Pr谩ctico de Redes 鈻 https://elrincondecabra.com/cursos/

驴Tienes Telegram? 脷nete a nuestro canal para no perderte ninguna nota: Telegram. Recuerda que para mucho m谩s contenido de tecnolog铆a puedes seguirme en YouTube e Instagram. Adem谩s te invito a registrarte en el bolet铆n de noticias para recibir en tu casilla de mail las notas m谩s destacadas del sitio.