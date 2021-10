Toda la información sobre Windows 11, la nueva versión del sistema operativo de Microsoft. Cambia el aspecto visual con muchas mejoras y novedades.

Finalmente se lanzó de forma oficial el nuevo sistema operativo de Microsoft. En esta nota te voy a contar todas las características que trae Windows 11, cómo instalarlo y obtenerlo de forma gratuita.

Mira este tutorial en video

Descargar Windows 11

Si sos de los afortunados que cumplen con todos los requisitos que pide el nuevo Windows, ya podés instalar la versión final de manera oficial. Simplemente descargando la ISO completa y luego hacer una instalación limpia o si tienes Windows 10 podés actualizar de forma gratuita a Windows 11.

Puede ser que la actualización no llegue de forma masiva desde su fecha de lanzamiento (5 de octubre 2021) pero va a ir llegando de forma progresiva. Si no quieres esperar hay una forma de instalar Windows 11 de forma inmediata y te lo voy a contar en esta nota. Quédate hasta el final del artículo.

¿Puedo instalar Windows 11 sin TPM?

La gente de Microsoft va cambiando muy seguido de parecer. Por ahora lo que se sabe es que si tu equipo no cumple con los requisitos necesarios para poder instalar Windows 11 (incluyendo capacidad de procesamiento y protección TPM), vas a poder instalar descargando la ISO pero Microsoft te va a mostrar un cartel en el cual te informa que tu equipo no es compatible y que no vas a recibir actualizaciones futuras. Este punto puede cambiar, es más creo que VA a cambiar pero por ahora es así.

Windows y aplicaciones Android

Es posible que estés interesado en instalar aplicaciones y juegos de Android en Windows, una de las características más esperadas. En donde simplemente ingresando a la tienda de Windows puedes descargar aplicaciones Android a través de Amazon. Pero lamentablemente al momento de su lanzamiento esta opción no está disponible y se espera que se puedan descargar apps de Android con actualizaciones futuras del sistema operativo, depende el momento que estés leyendo esta nota podría ya estar disponible.

Características de Windows 11

Hay muchísimas novedades en Windows 11 y sí, es muy probable que no recuerde cada una de ellas, si conoces alguna característica nueva que no la detallé en esta nota déjame un comentario acá abajo. A continuación los cambios más destacados de este nuevo sistema operativo:

Diseño minimalista y redondeado

Un cambio que de manera inmediata llama la atención es que ahora Windows tiene todas las ventanas, incluyendo al menú de inicio con bordes redondeados y con un diseño mucho más limpio y minimalista.

Íconos renovados

Un cambio que salta de manera inmediata a la vista es que la mayoría de los íconos de Windows fueron rediseñados para esta versión 11 con un diseño minimalista y coherente en todo el sistema operativo. Calculadora, bloc de notas, configuración, etc. Ahora todo por fin está más integrado.

Nuevo menú de inicio

El menú de inicio ahora aparece al centro de la barra de tareas, algo que puede incomodar en un principio pero que de manera inmediata te resultará más práctico. Pienso que este cambio está influenciado por las dimensiones cada vez más grandes de los monitores que se utilizan en computadoras. En una pantalla de más de 24 pulgadas tener el menú de inicio en el centro resulta más accesible que hacer todo un recorrido hasta la izquierda de la barra de tareas. Esto incluye el botón de inicio y las aplicaciones ancladas a la barra de tareas. El menú de inicio también cambia, y por suerte desaparecen las baldosas o mosaicos que nunca terminaron de convencer para ahora mostrar un diseño mucho más minimalista. Te encuentras con accesos directos fijados y una sección inferior con recomendaciones. También podés acceder a todas las aplicaciones. En líneas generales tenemos un menú de inicio mucho más prolijo y minimalista.

Vuelven los Widgets

Los clásicos widgets que quedaron en desuso ahora se llaman Windows Widgets. Presentes desde Windows Vista y luego desaparecidos porque casi nadie los utilizaba, ahora se sirven de la Inteligencia Artificial y del uso que hacemos de nuestro equipo para mostrar contenido que nos interesa. Durante el uso que le estuve dando a Windows 11 estos días no noté esa inteligencia artificial sino que el contenido que presenta son simplemente tarjetas elegidas por el usuarios y noticias destacadas.

Tienda de aplicaciones renovada

La Microsoft Store sufrió cambios para bien, con una interface mucho más agradable a la vista y una tienda correctamente separada en categorías ahora sí da gusto navegar por ella. Lo que noté es que ahora la experiencia es como navegar en la tienda de Google pero con un diseño minimalista a los Windows 11.

Windows Terminal: CMD y PowerShell integrados

Ahora en Windows 11 tenemos el símbolo del sistema y PowerShell integrados en una sola ventana llamada Windows Terminal. Podemos hacer todo desde un solo lugar con la posibilidad de personalizar el diseño y una navegación por pestañas.

Menú flotante y contextual renovado

El menú flotante el cual accedemos haciendo clic derecho sobre un ícono, ventana o hasta el escritorio sufrió un cambio estético con bordes redondeados y opciones mejor organizadas. Si queremos acceder al clásico menú que todos conocemos simplemente hacemos clic en “Mostrar más opciones.”

Mejora en escritorios virtuales

Para los que utilizan los escritorios virtuales en Windows van a encontrar interesantes novedades, como la posibilidad de elegir un fondo de pantallas diferente por cada escritorio y así poder diferenciarlo más fácilmente. Además podrás mover las apps de un escritorio al otro simplemente arrastrando la ventana.

El explorador de archivos

El explorador por fin tiene un diseño acorde al resto de Windows, cosa que no pasaba con versiones anteriores. Opciones mucho más organizadas diseñadas para un mejor uso en pantallas táctiles. ¿Te gusta el nuevo explorador de archivo o pensás que todavía le alta mejorar? Escribilo en los comentarios.

Diseños de ajuste para ventanas

Una novedad muy práctica es la posibilidad de seleccionar la distribución de ventanas en el escritorio. Simplemente nos posicionamos en el ícono de maximizar y se nos despliegan distintas opciones de pantallas partidas, en dos, tres y cuatro partes.

El reloj y sesiones de concentración

El reloj mantiene las mismas funciones pero se la agregan nuevas, como por ejemplo la posibilidad de activar un modo concentración para que ninguna otra app nos distraiga y permita estar concentrados en nuestra actividad.

Otras mejoras bajo el capot

Hay muchas más novedades que no se ven a simple vista pero Microsoft estuvo trabajando en mejorar la seguridad del antivirus, la utilización de menos recursos generales, mejoras en contenido HDR y un nuevo API para ofrecer cargas más rápidas para videojuegos.

Descargar Windows 11 GRATIS

Cómo te comentaba al principio de esta nota si estás ansioso y no querés esperar que llegue la actualización a Windows 11 hay una manera de tener el último sistema operativo y la verdad que es muy fácil.

Simplemente debes apuntarte al programa Insider de Microsoft, cualquiera puede hacerlo, y se te ofrecerán distintas versiones de Windows para descargar. Te recomiendo de descargues la versión Ralease o Canal de versión preliminar.

Dirígete a “configuración” abajo de todo figura “Programa Windows Insider”. Regístrate con tu cuenta de Microsoft, la misma que utilizas para los demás servicios Microsoft como el correo electrónico, Microsoft Office o OneDrive. Acepta las condiciones del contrato del programa y la declaración de privacidad. ¡Ya forma parte del Programa Windows Insider! Ahora desde la sección “Buscar actualizaciones” te aparecerá para descargar Windows 11.

Recuerda que para mucho más contenido de tecnología puedes seguirme en YouTube e Instagram. Además te invito a registrarte en el boletín de noticias para recibir en tu casilla de mail las notas más destacadas del sitio.