Cablevisión se llama ahora Flow y Fibertel pasa a llamarse Personal.

Cablevisión / Fibertel anunció que a partir de ahora sus servicios cambian de nombre. Es por eso que cuando ingreses a la web de Fibertel seas redireccionado a la de Personal.

Este cambio incluye la concentración de todas las operaciones en tres marcas: Personal, Flow y Telecom, y el abandono de nombres como CableVisión y Fibertel.

La nueva estrategia incluye la integración de todos los servicios de conectividad, que hasta ahora se brindaban mediante las marcas Fibertel y Fibertel Lite, en Personal, bajo la premisa de que “Internet ya no es fijo o móvil. Es una experiencia total, sin fronteras, dentro y fuera, en el trabajo, en el hogar y también en movimiento. Es conectividad permanente desde cualquier dispositivo”, explicó Nóbile al diario La Nación.

Personal y Flow: nuevas marcas

¿Por qué veo en mi factura de Fibertel un logo de Personal si yo sólo tengo servicio de Fibertel?

Te contamos que, desde Telecom Argentina, empresa responsable de las marcas comerciales Personal y Fibertel, estamos realizando una integración de nuestras marcas, como parte de la evolución de nuestros servicios. En este caso Fibertel, nuestra marca de conectividad e internet fija, pasó a llamarse Personal (hasta ahora brindaba básicamente conectividad e internet móvil). Este cambio expresa la integración tecnológica que ofrecemos con cada uno de nuestros servicios de conectividad tanto fija como móvil, en cualquier momento y lugar. De esto modo, Personal ahora representa conectividad total, adentro y fuera del hogar, y desde cualquier dispositivo. Este cambio de marca no generará ningún costo adicional, sólo representa un paso más en la integración de nuestras soluciones e identidad de marcas, que siguen evolucionando, brindándote más y mejores servicios todos los días.

¿Por qué dos marcas tan distintas se unen?

Esta integración responde a una evolución de nuestros servicios y, en lo que refiere a conectividad, expresa lo que nuestros clientes viven todos los días: la conectividad es única, sea brindada con una solución fija o móvil y a través de distintos dispositivos. Por eso, nuestras dos marcas de conectividad se convierten en una sola, Personal, combinando las fortalezas de ambas.

Ahora que es Personal, ¿voy a perder la promoción/plan que tengo vigente con Fibertel?

Es importante que sepas que todos los servicios que tenías contratados con cada una de nuestras marcas, seguirán vigentes bajo la identidad de Personal. La integración de ambas marcas no modifica las características comerciales de los servicios contratados previamente, pero sí te brindarán nuevos beneficios que potencien aún más tu experiencia de conectividad.

Tener este nuevo servicio de Personal, ¿va a aumentar el precio del anterior servicio que tengo contratado con Fibertel?

No, la unificación de marcas entre Personal y Fibertel no implica cambios en el servicio que te brinda la Compañía, tampoco modificación en las condiciones comerciales del servicio. Como cada mes, en tu factura vas a encontrar el detalle de todos los servicios que tenés contratados y su respectivo precio.

Si soy cliente ex Fibertel, pero tengo mi línea de celular con otra empresa, ¿me va a traer algún problema de señal/conectividad tener dos empresas de telefonía móvil?

No, esta integración de marcas no afecta en absoluto el servicio que estás recibiendo por parte de cualquier otro operador . Los dispositivos que conectabas con el servicio brindado por Fibertel, ahora se nombrarán como Personal. Mantiene su servicio de la misma manera y con las mismas condiciones que tenían previo a la integración de nuestras marcas; sólo cambió el nombre.

Soy excliente Fibertel y vivo en el sur del país. Hasta el momento no tuve Personal como servicio móvil porque la calidad en esta zona no es buena. ¿Cómo van a asegurarme que internet funcione bien ahora que va a ser Personal?

Esta integración de marcas responde a una evolución de nuestros servicios y con esta integración buscamos potenciarnos uniendo las fortalezas de ambas marcas.

¿Qué va a suceder con mis cuentas @fibertel.com.ar y la información que poseo en mi casilla de correo si la marca ya no existe más?

Inicialmente, toda la información de tu correo y que se encuentre bajo el dominio @fibertel se conservará en iguales condiciones a las actuales. Si hubiera algún tipo de modificación te informaremos de ella.

Si yo tengo débito automático con Fibertel, ¿Cómo me va a cobrar ahora Personal? ¿Tengo que hacer algún trámite?

No es necesario que realices ningún trámite adicional. El único detalle que verás diferente es la identificación -del servicio del que realiza el débito, que ahora observarás con la nomenclatura en la factura como Personal Fiber. La razón social es siempre Telecom Argentina.

¿Qué hago si tenía conectividad fija con Fibertel, pero no quiero tener conectividad móvil con Personal?

Esta integración marcaria te permite conservar los servicios que poseías. El diferencial más importante de esta evolución es que serás vos, como usuario, quien elegirá qué dispositivo conectar. Tu servicio contratado no tendrá modificaciones.

¿Cómo impacta la unificación de marcas en los servicios que tenía contratados como cliente de Fibertel?

Todos los servicios que tenías contratados bajo la marca Fibertel se mantienen sin cambios en sus condiciones comerciales. Sólo vas a percibir el cambio de nomenclatura que identifica tu servicio de Fibertel, ahora vas a observar con el nombre “Internet” en el detalle en tu factura.

Además de Fibertel, también tengo contratado el servicio de TV con Cablevisión. Cablevisión, ¿también pasa a ser Personal?

Esta integración de marcas Fibertel con Personal, es parte de la evolución de servicios que estamos llevando a cabo como compañía. En este mismo sentido, Cablevisión (servicio de TV paga) pasará a integrarse con Flow (plataforma de TV y entretenimiento). Por lo tanto, a partir de ahora, los servicios que tenés contratados con la empresa de Internet y TV paga pasarán a ser brindados por las marcas Personal y Flow, respectivamente. Es importante que sepas que esta integración marcaria no modifica ninguna de las condiciones comerciales o de servicio ya contratadas con la empresa. Sólo percibirás el cambio de marca en la factura en cuyo detalle recibirás la descripción de cada ítem de servicio.

¿Qué canales de contacto voy a tener disponibles ahora como cliente de Personal (ex Fibertel)?

En esta primera etapa de implementación del cambio de marca los canales de contacto para los clientes seguirán siendo los mismos, mientras avanzamos en el proceso de unificación de sistemas y canales de contacto de ambos servicios de conectividad (móvil y fija)

Canales de contacto Personal (fiber)

www.personal.com.ar

0800-444-0800 *111

Redes sociales: @PersonalFlow_Ayuda (nueva)

Personal : personal.com.ar, 0800-888-0112 o *112 desde el dispositivo móvil.

Mientras avanzamos en este proceso de unificación de sistemas y facturación para los clientes, estamos desarrollando la integración del sistema de atención para que en un futuro próximo puedas consultar sobre cualquier servicio que poseas a través de los puntos de contacto presenciales, digitales y telefónicos únicos, según tu elección.

Con este cambio y siendo cliente de Fibertel, frente a un problema de servicio, ¿puedo interactuar con los canales de contacto de Personal? ¿Van a poder resolver el inconveniente que yo tenga en internet?

En esta primera etapa, los clientes Personal (ex Fibertel) continúan con sus canales de atención tradicionales, mientras se avanza en un proceso de atención integral unificado para todos los servicios de la compañía. Asimismo, podrás interactuar con los canales de atención de Personal y serás redireccionado a los canales de gestión correspondiente de acuerdo al tipo de consulta.

Con el cambio de marca a Personal y siendo cliente ex Fibertel, ¿Ahora puedo solicitar el servicio de TV que brinda Flow asociado?

Sí, para los clientes de Personal ya está disponible el servicio de Flow Now, que te permite acceder a todos los contenidos a través de la aplicación de Flow.

Como cliente ex Fibertel, ya tenía un número de cliente asociado y un número de referencia de pago para hacer mis operaciones de pago de servicio, ¿Estos datos cambian?

Tu número de cliente y de referencia de pago no serán modificados.

Con este cambio, ¿puedo realizar mis gestiones en la oficina de siempre o en cualquier otra oficina comercial?

Sí, las oficinas comerciales de nuestras marcas de servicio ya ofrecen una atención unificada. Vas a poder realizar la consulta que requieras sobre cualquiera de nuestros servicios en la oficina comercial de Flow |Personal | Telecom que elijas. Podés consultar el listado de oficinas comerciales, acá: www.personal.com.ar

¿La atención en todos los canales también va a ser la misma para todas las marcas?

Sí, estamos finalizando el desarrollo del proceso de atención unificada en todos los canales de atención, para que puedas consultar sobre cualquier servicio a través de todos nuestros puntos de contacto.

Como cliente ex Fibertel realizaba diversas consultas y gestiones a través de la app Mi cuenta Cablevisión|Fibertel. ¿Esas gestiones dónde las voy a realizar ahora? ¿Esa aplicación va a desaparecer?

La aplicación de consulta de Personal y Flow estará unificada en la aplicación Mi Personal. Los clientes deberán actualizar la aplicación Mi Personal desde el store de Android o Apple. Podrán gestionar todas sus consultas de su telefonía móvil, internet y entretenimiento en un mismo lugar.

Cablevisión cambia a Flow

Recibí mi factura de Cablevisión con la imagen de Flow, pero no tengo Flow. ¿A qué se debe?

Te contamos que estamos realizando una integración de nuestras marcas como parte de la evolución de nuestros servicios. En este caso, nuestro servicio de TV paga asociado al nombre Cablevisión (analógico y HD) pasó a denominarse Flow. Flow es la evolución del entretenimiento y el acceso a los mejores contenidos en vivo y a demanda, a los que todos nuestros clientes pueden acceder, desde cualquier dispositivo, a través de la aplicación Flow (Flow App). Este cambio no te va a generar ningún costo asociado, sólo representa un paso más en la integración de nuestra identidad de marcas, que siguen evolucionando, brindándote más y mejores servicios todos los días.

¿Con Flow ahora me van a tener que cambiar el decodificador de mis televisores?

La evolución de la identidad de marca de Cablevisión a Flow no genera ningún cambio ni en los dispositivos que tenés instalados en tu domicilio ni en los servicios que tenías contratados.

¿Los canales de atención siguen siendo los mismos?

En esta primera etapa de integración de las marcas los canales de atención no digitales se mantienen sin modificaciones y podrás realizar las gestiones indistintamente en los canales de Flow y los de ex Cablevisión.

Con respecto a los canales digitales, el canal de atención en redes sociales @CableFiber va a cambiar su denominación por @PersonalFlow_Ayuda en Facebook e IG y @PersonalFlow_At en Twitter

Canales de contacto ex Cablevisión

www.flow.com.ar / la dirección www.cablevisionfibertel redireccionará a flow.com.ar

Teléfono de ventas 0800-199-0200

Ahora que soy cliente de Flow, ¿me van a pasar automáticamente del servicio analógico a la digital?

No, las condiciones de servicio que tenías contratadas no se modifican.

Ahora que soy cliente de Flow, ¿me van a modificar las condiciones del servicio?

No, las condiciones de servicio que ya tenías contratadas no se modifican en absoluto. Este cambio representa una integración de marcas y no posee ningún costo asociado.

Además de tener Cablevisión, yo también tenía contratado servicio de acceso a internet con Fibertel. ¿Fibertel también cambia de nombre a Flow?

Esta integración de marcas que realizamos con Cablevisión pasando a ser Flow forma parte de una evolución de servicios que estamos atravesando como compañía buscando simplificar la gestión con nuestros clientes integrando las marcas de aquellos servicios que tienen una misma esencia. En este mismo sentido, Fibertel (hasta ahora servicio de conectividad/internet fija) pasará a integrarse con Personal (hasta ahora, telefonía e internet móvil). Por lo tanto, a partir de ahora, lo servicios de TV y de acceso a Internet que tenés contratados pasarán a denominarse Flow y Personal Fiber, respectivamente.

Es importante que sepas que esta integración marcaria no modifica ninguna de las condiciones comerciales o de servicio que tenías contratadas con la empresa. Sólo percibirás el cambio en la marca al recibir la factura y en el detalle de la misma se reflejará la descripción por cada ítem de servicio.

Si yo tengo mi servicio de Cablevisión en débito automático, ¿Cómo me va a cobrar ahora Flow? ¿Tengo que hacer algún trámite en mi homebanking o tarjeta?

No, no es necesario que realices ningún trámite adicional. El único detalle que verás diferente es la identificación del servicio que realiza el débito, que ahora será Cablevisión – Personal Flow.

Como cliente ex Cablevisión, ya tenía un número de cliente asociado y un número de referencia de pago para hacer mis operaciones de pago de servicio, ¿Estos datos cambian?

Tu número de cliente y de referencia de pago no serán modificados. Ahora, como cliente de Flow, mantendrás el mismo número de cliente que poseías cuando el servicio se denominaba Cablevisión.

Como cliente ex Cablevisión realizaba diversas consultas y gestiones a través de la app Mi cuenta Cablevisión| Fibertel. ¿Esas gestiones ahora las voy a poder hacer a través de la app de Flow donde miraba series?

No, ambas aplicaciones brindan diferentes tipos de servicio. Las gestiones que realizabas a través de la app Mi cuenta Cablevisión| Fibertel, las podrás seguir realizando sin inconvenientes a través de la aplicación integrada Mi Cuenta Personal y deberás descargarte la nueva actualización. Las mismas credenciales que usabas para Mi Personal te servirá para la nueva app Mi Cuenta Personal.

Por otro lado, en la aplicación de Flow (Flow App) encontrás todo el contenido de TV y entretenimiento, con acceso a los mejores contenidos en vivo y a demanda, desde el dispositivo que elijas.

Tengo algún beneficio por ser cliente de más de una marca? Si sos cliente de Personal (móvil) y además de ex Fibertel y/o ex Cablevisión, y querés renovar tu dispositivo móvil, podés acceder a un 10% de descuento en el equipo que elijas (con planes de 3 GB y superiores).

