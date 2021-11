Si tienes un Mi Box o un TV Stick, en esta nota te cuento 5 usos muy interesantes que le puedes dar.

Si tenés un Mi Box, ya sea el primer Mi Box, el Mi Box S o un TV Stick sabrás la cantidad de cosas que podemos hacer con estos dispositivos de Xiaomi. Y si aún no lo tienes este artículo te va a mostrar la versatilidad que podemos lograr con la línea de dispositivos smart de Xiaomi.

En varias oportunidades comenté las grandes ventajas que posee el Mi Box frente a otros tv box del mercado. Desde la posibilidad de instalar aplicaciones de la tienda de Google hasta «castear» o transmitir contenido de nuestro móvil directo a la pantalla del televisor.

En esta nota no voy a escribir sobre aplicaciones populares que puedes utilizar, que de paso te comento si no posees un Mi Box podés instalar Netflix, Prime Video, Star Plus, Disney Plus, HBO Max, cualquier aplicación por streaming que se te ocurra la vas a encontrar lista para descargar desde la tienda que trae incluida. Sino que vamos a ver 5 usos que podemos darle que convierten nuestro tv box en un dispositivo único.

Pero por otro lado si querés conocer las aplicaciones que están disponible en el Mi Box así como también un listado de apps recomendadas te voy a dejar un artículo en donde repasé cada una de ellas de forma detallada. Mejores Apps para Mi Box.

5 Usos Extremos para un Mi Box

Una pequeña computadora de escritorio

Podés utilizar el Mi Box como una computadora de escritorio, simplemente conectando un teclado y un mouse. Ya se, me vas a decir que solo tienes un puerto USB en la parte trasera del dispositivo. Podés agregar un HUB USB y automáticamente tener 4, 5 o hasta 7 puertos extras con muy poco dinero. Si no querés adicionar nada al Mi Box podés utilizar un teclado USB inalámbrico que tenga trackpad incorporado.

Una vez hecho esto conectas el cable HDMI al televisor o un monitor y podrás instalar el paquete de Office, Google Chrome o simplemente manejar nuestro dispositivo de una manera mucho más cómoda. Si querés saber como instalar Chrome en el Mi Box hace un tiempito hice un artículo explicando el paso a paso: Instalar Chrome en Xiaomi Mi Box. De paso te cuento que conectando un teclado y mouse te va a servir para la siguiente idea…

Un centro multimedia completo

Otra cosa que podemos hacer es utilizar el Mi Box como un centro multimedial completo, no solo utilizar apps de streaming sino aplicaciones especialmente creadas para tener un centro de medios muy organizado. Con Plex, VLC y Kodi podés reproducir contenido que tengas localmente en el Mi Box, desde una computadora en red y hasta instalar aplicaciones y juegos que se ejecutan dentro del mismo sistema.

Kodi es una app que descargas desde la tienda del Mi Box y te permite personalizarla de infinitas maneras. Organizas tus películas, series y música que tengas de forma local con carátulas, descripciones, opiniones de IMDB y hasta hacer un seguimiento de las series que ves por streaming.

Con distintos add-ons te permite por ejemplo poder ver diferentes canales de televisión a través de Internet, mostrar predicciones meteorológicas, instalar (dentro de Kodi) Netflix, Youtube y hasta aplicaciones por streaming más pochocleras (guiño) y no vas a tener la necesidad de salir nunca de la app.

No puedo detenerme en detalle para hablar de Kodi porque son muchísimas cosas que podés hacer y merece un video exclusivo. Básicamente, todo lo que se te ocurra a nivel entretenimiento lo podés hacer realidad con Kodi.

Utilizar aplicaciones no compatibles

Este es un consejo que si bien para los que utilizamos tv box ya estamos acostumbrados no quería dejarlo pasar para ya sea, refrescar ideas o dar información para aquellos que tienen dudas con la compatibilidad de ciertas aplicaciones.

El proceso para instalar apps es sencillo, ingresamos a la tienda de Google la buscamos y la instalamos sin más vueltas. Pero la cosa no termina ahí ya que si alguna app que nos gusta no es tildada por el desarrollador de compatible con Android TV simplemente no la veremos en la tienda. Esto no quiere decir que no vamos a poder utilizarla sino que vamos a tener que cargarla y ejecutarla de manera alternativa a la convencional.

Podemos descargar directamente el APK de la aplicación desde la web del desarrollador o de sitios de descarga como ser apkmirror. Una vez descargada la app la tenemos que buscar con otra aplicación y muchas veces hay que ejecutarla con una tercer app ya que no figura en la «home» de Android TV.

Es acá cuando tengo que recomendarte dos aplicaciones esenciales para este proceso. Con File Commander podemos ejecutar aplicaciones, copiar, mover y cualquier función de exploración de archivos. Luego la segunda app para recomendar se llama Sideload Launcher, con ella vas a poder ejecutar app que no tienen versión compatible con tu Android TV. De esta forma, si instalas una app con formato APK, aparecerá en la lista con el resto de las aplicaciones.

El siguiente uso es uno de mis favoritos por la flexibilidad y potencia que podemos tener en un aparatito tan pequeño.

Cámaras de seguridad

No necesitas comprar equipos sofisticados, DVR, NVR dedicados para ver las cámaras de seguridad de tu hogar. Podés convertir tu Mi Box en un centro de seguridad muy avanzado que harán que no extrañes para nada equipos convencionales de resguardo de imágenes.

Hay varias aplicaciones para lograr esto pero la que se destaca por la cantidad de características que tiene es TinyCam Monitor. Podés ver en vivo tus cámaras de seguridad y a su vez te permite resguardar imágenes y videos como lo harías con cualquier NVR. Esta aplicación es gratuita pero también tiene una opción paga que es muy económica y te permite utilizar todas sus funciones avanzadas.

Simplemente dejas encendido el Mi Box y TinyCam se encarga de almacenar imágenes en el almacenamiento local, externo o hasta en la nube. También podés configurar alertas para que cuando una cámara detecte movimiento encienda una luz, haga sonar una sirena o hasta nos envíe un aviso por Telegram. Un plus es que tiene la función de picture in picture o video popup, que nos permite ver una cámara de seguridad mientras utilizamos otra aplicación. La posibilidades son muchísimas y nunca vas a querer volver a utilizar un NVR convencional.

Videojuegos de PC

Además de los juegos especialmente diseñados para Android TV que podés descargar de la tienda en el Mi Box hay una manera de utilizarlo para juegos más avanzados y con gráficas muy decentes. Con la aplicación Steam Link y Moonlight podés hacer streaming de los videojuegos de tu computadora o notebook y jugarlos directamente desde el Mi Box. Tenés que instalar Moonlight o Steam Link en el Mi Box, conectar un gamepad (o el teclado y mouse) y conectarte a tu computadora para aprovechar la potencia gráfica de tu PC directamente transmitida a tu tv box con Android TV. Si querés saber más sobre esto hace un tiempo hice un artículo dedicado al streaming de videojuegos en el Mi Box: Hacer streaming de videojuegos en Android TV.

Si no tenés una computadora potente para hacer esto la alternativa sería instalar la aplicación Geforce NOW la cual es un servicio a lo Netflix para videojuegos, muy similar a lo que te contaba que podés hacer en casa pero utilizando máquinas en la nube. Todo sobre Geforce NOW en Latinoamérica en este artículo: Llegó Geforce Now a Latinoamérica.

