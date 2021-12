Estas son las aplicaciones imprescindibles para tu computadora que no pueden faltar. De que se trata y como descargarlas de forma gratuita.

Hoy te traigo 5 programas esenciales que sirven para conocer a fondo nuestra computadora y además poder hacer tareas de un modo muy fácil. Como regla número uno es que sí o sí tienen que ser programas gratuitos, no se valen programas de pago ni aplicaciones trial con períodos de prueba.

Si eres un usuario principiante o uno avanzado no te pierdas este especie de ranking en donde las primeras aplicaciones que te voy a mostrar son las que sirven para conocer cada uno de los componentes de nuestros equipos y como monitorearlos. Los demás programas son utilidades re contra prácticos que seguramente vayas a utilizar en el día a día.

5 aplicaciones esenciales para PC

CPU-Z

CPU-Z es un software que recopila información sobre componentes del sistema: Nombre y número de procesador, nombre en clave, proceso, paquete, niveles de caché. Placa base y chipset. Tipo de memoria, tamaño, tiempos y especificaciones del módulo (SPD). Medición en tiempo real de la frecuencia interna de cada núcleo, frecuencia de memoria. Para ver esta app en detalle mira el video tutorial que figura arriba en esta nota.

Enlace: descarga CPU-Z

GPU-Z

GPU-Z es una utilidad de sistema liviana diseñada para proporcionar información vital sobre su tarjeta de video y procesador de gráficos. Para ver esta app en detalle mira el video tutorial que figura arriba en esta nota.

Enlace: descarga GPU-Z

Open Hardware Monitor

Open Hardware Monitor es un software gratuito de código abierto que monitorea los sensores de temperatura, las velocidades de los ventiladores, los voltajes, la carga y las velocidades de reloj de una computadora. Para ver esta app en detalle mira el video tutorial que figura arriba en esta nota.

Enlace: descarga Open Hardware Monitor

¿Utilizas otra app de monitoreo de sensores de sistema? Déjala en los comentarios.

VLC

VLC es un reproductor multimedia libre y de código abierto multiplataforma y un «framework» que reproduce la mayoría de archivos multimedia, así como DVD, Audio CD, VCD y diversos protocolos de transmisión. Para ver esta app en detalle mira el video tutorial que figura arriba en esta nota.

Enlace: descarga VLC

La última aplicación te va a sacar del apura en más de una oportunidad. En lo personal la utilizo diariamente dado que trabajo con videos. Me permite re formatear un video para que pueda ser leído por editores de video que uso en el canal. Pero antes de pasar al programa quiero comentarte que si hasta acá te sirvió el video no olvides suscribirte al canal de YouTube y dejar allí un me gusta.

HandBrake

HandBrake es una herramienta para convertir videos de casi cualquier formato a una selección de códecs modernos y ampliamente compatibles. Para ver esta app en detalle mira el video tutorial que figura arriba en esta nota.

Enlace: descarga HandBrake

