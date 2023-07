Las mejores opciones para enviar contenido desde tu celular a cualquier televisor aunque no sea Smart TV.

Hay ciento de opciones en Internet para convertir un televisor a smart tv pero muchas de estas opciones realmente no funcionan muy bien. Es por esto que se me ocurrió hacer este artículo para, no solo mostrarte como enviar contenido desde un celular al televisor sino para que veas las distintas opciones que hay para convertir cualquier tele a smart y controlarlo desde un control remoto y a su vez que puedas enviar contenido desde tu celular.

Enviar contenido a Smart TV

Los mejores TV Boxes

A continuación te dejo con el listado a las tiendas de Amazon para adquirir los dispositivos mostrados en el video de más arriba.

Chromecast HD: https://amzn.to/437HUzD

Chromecast 4K: https://amzn.to/447PCLF

Mi TV Stick: https://amzn.to/3CZBGr1

Mi Box: https://amzn.to/3rgG1U7

Mecool KM2 Plus: https://amzn.to/44mHfvu

Conversor HDMI a RCA: https://amzn.to/3NDenbx

