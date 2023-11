Convertir TV en Smart (las Mejores Opciones)

Cuáles son los mejores TV box y TV stick del mercado, características de cada uno de ellos, comparativas y dónde puedes conseguirlos a buen precio. Cómo convertir tu televisor a smart de una manera práctica y sencilla.

Se acabaron los problemas para poder ver Netflix, Prime Video o Disney Plus en tu televisor. En este artículo aprenderás a convertir cualquier TV para que sea Smart. Conocer los distintos sistemas que traen los televisores de fábrica, saber seleccionar dispositivos externos, cómo instalarlos y aprender a utilizarlos.

Los mejores tv box

Dónde comprarlos

Convertir TV a Smart TV: La guía definitiva

Ya puedes acceder al curso realizado 100% en formato video.

Se acabaron los problemas para poder ver Netflix, Prime Video o Disney Plus en tu televisor. En este curso aprenderás a convertir cualquier TV para que sea Smart. Conocer los distintos sistemas que traen los televisores de fábrica, saber seleccionar dispositivos externos, cómo instalarlos y aprender a utilizarlos.

Al finalizar el curso sabrás instalar físicamente un dispositivo para streaming, configurarlo, utilizarlo al 100%. Además cómo instalar aplicaciones de la tienda o de forma manual para que no estés limitado y puedas aprovechar tu tv box al máximo. ¿No quieres un tv box o tu televisor no lo admite? No te preocupes que te voy a dar diferentes alternativas para ver tu contenido favorito incluso sin agregar nada. ¿Tu televisor no tiene entrada HDMI? Podés convertirlo en Smart TV y te lo explico paso a paso.

