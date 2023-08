Cómo convertir tu minicomponente de los ‘90 en un centro multimedial muy moderno. Sonido digital, bluetooth y más.

¿Tienes un minicomponente de los 90 en desuso? Si tuviste el privilegio de poseer o disfrutar de uno de estos equipos, entonces sos consciente de su calidad superior, la cual incluso supera a las alternativas más contemporáneas. En este artículo, te voy a mostrar cómo transformar éste minicomponente en un sistema de audio moderno, equipado con todas las ventajas del sonido digital. Y si nunca tuviste la oportunidad de experimentar uno, te invito a quedarte hasta el final para descubrir cómo adquirirlo y así acceder a un universo de audio digital con una calidad de sonido simplemente asombrosa.

No importa la marca, puede ser Aiwa, Sony, JVC o Panasonic. Si tenés alguno de estos equipos seguramente estás enamorado de él. No digo que no hayan parlantes buenos hoy en día pero te aseguro que superan en calidad de audio por lejos a la mayoría de las opciones más populares.

Cómo modernizar un minicomponente

Donde comprar los conversores

Conversor a audio digital

Amazon ES: https://amzn.to/3DSRYCl

Amazon US: https://amzn.to/3DT7gqY

Conversor a Bluetooth

Amazon ES: https://amzn.to/3J4xvgT

Amazon US: https://amzn.to/44VXjFm

🔥 Aprende sobre TECNOLOGÍA ▸ Cursos Online

Recibe lo más destacado de El Rincón de Cabra directo a tu casilla de mail: Suscribir al newsletter. Además puedes unirte a nuestro canal de Telegram y recuerda que para mucho más contenido de tecnología puedes seguirme en YouTube e Instagram.