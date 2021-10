Geforce Now junto a Abya no permiten nuevas suscripciones para su servicio de videojuegos por streaming. Esto es lo que se sabe.

Hace poco te comentaba sobre el lanzamiento de Geforce NOW para «parte» de Latinoamérica, no pasó ni una semana que Abya cerró la suscripción de planes prioritarios al servicio.

El 14 de octubre de 2021 Abya, socio de Nvidia para Latinoamérica lanzó el servicio de Geforce NOW, videojuegos por streaming. Si no sabes de que se trata te invito a mirar la siguiente nota: Geforce NOW en Latam.

¿Qué falló con Geforce NOW Latino?

La empresa anunció con bombos y platillos en su cuenta de Twitter: ¡Ha llegado el momento! Geforce NOW powered by Abya llegó a Latinoamérica, juega ahora…

Ni bien sucedió esto los servidores (la web y el servidor de juegos) cayó en reiteradas oportunidad por excesivo uso de recursos. En resumen, entraron muchas más personas de las que Abya esperaba.

La cuetna de Twitter anunciaba lo siguiente: Sabíamos que Geforce NOW sería popular, pero la enorme e inesperada respuesta creado una sobrecarga.

¿Inesperada respuesta? O sea, ¿sabían que sería popular y la respuesta fue inesperada? El propio Abya informó en su cuenta de Twitter que fue tanto el público que ingresó al servicio que generó una sobrecarga de los servidores, entorpeciendo la experiencia de los usuarios ya registrados. Entonces se vio obligada a cerrar la creación de nuevas suscripciones.

Los usuarios ya registrados pueden continuar utilizando su plan prioritario sin inconvenientes, también los usuarios registrados en el plan gratuito pueden seguir haciéndolo, si es que tienen suerte, tiempo y las ganas de esperar colas de hasta 500 personas para luego jugar 30 minutos.

Todo este hecho, no quiere decir para nada que solamente los ya registrados podrán disfrutar de este nuevo servicio para la región sino que habrá que esperar que la demanda baje un poco y hagan mejoras de servidores y con suerte agreguen nuevos. La verdad, mucho no se entiende como no esperaban esta alta demanda y más siendo a nivel latinoamérica. Solamente a modo de ejemplo, en Estados Unidos (obviamente salvando las distancias) Geforce NOW dispone de 20 servidores para los usuarios. Por el otro lado, para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, Nvidia y Abya tienen 1 servidor. Con esto ya se explica bastante el porque de la situación actual.

Finalmente la empresa cerró en Twitter diciendo: ¡Eso fue rápido! La membresía Priority de Geforce Now está agotada temporalmente.

Acá directamente nos dicen, sí, no hay más cupos anda con tu joystick para otro lado. Habrá que esperar un poco que rueden las cabezas que tengan que rodar y con tiempo vamos a poder disfrutar de un servicio de streaming de videojuegos decente. ¿Sábes qué puedes hacer mientras esperas? Suscribirte al canal para no perderte ni un solo video sobre tecnología.

