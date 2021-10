Cómo instalar Windows 11 en equipos que no cumplen con los requisitos. Ahora es muy fácil gracias a la famosa aplicación Rufus.

Hasta ahora la manera de instalar Windows 11 en equipos no compatibles era modificando el registro del sistema operativo y hacer algunas copias de archivos. El problema es que 1) es un método no muy práctico y 2) para muchos usuarios estas modificaciones de registro para hacer el bypass de lo requisitos no funcionaba con la última versión del WinToolkit (la herramienta para personalizar instalaciones de Windows).

Rufus es una aplicación muy utilizada, sí creo que es la que más utilicé para crear discos de arranque USB el cual seleccionas una ISO de cualquier sistema operativo eliges unas opciones y te crea, por ejemplo, un pendrive booteable. Ahora Rufus, desde la versión 3.16 ha añadido soporte para una «instalación extendida de Windows 11». Esto es básicamente la opción de deshabilitar los requisitos de 8GB de RAM, TPM y Secure Boot automáticamente al crear un disco de arranque USB con el sistema operativo.

Instalar Windows 11 con Rufus

Descargar ISO Windows 11

Lo primero que tenemos que hacer es descargar el archivo de imagen desde el propio sitio web de Microsoft. Siempre es recomendable descargar este tipo de archivos desde los sitios oficiales. En este caso puedes acceder desde el siguiente enlace: Descarga ISO Windows 11.

Allí tenemos que dirigirnos hasta «Descargar imagen de disco de Windows 11 (ISO)». Esta opción es para los usuarios que desean crear un medio de instalación de arranque (unidad flash USB, DVD) o crear una máquina virtual (archivo .ISO) para instalar Windows 11. Luego al presionar en «Descargar» se te preguntará el idioma que deseas la ISO y haces clic en «Confirmar».

Crear disco booteable con Rufus

Descargar Rufus desde el sitio oficial: Descargar Rufus. Ejecutas la app y conectas un pendrive a tu computadora. Cuando vayas a crear tu disco de arranque, encontrarás un par de opciones de imagen tras haber seleccionado un ISO válido de Windows 11.

La segunda opción, llamada Extended Windows 11 Installation (no TPM/no Secure Boot/8GB- RAM) sirve para justamente eso, crear un disco de arranque USB para instalar Windows 11 en equipos que no tienen ni TPM, ni Secure Boot, ni llegan a 8 GB de RAM.

Importante

¿Es legal hacer todo esto? La verdad es que sí, el propio Microsoft publicó, en su propia página de soporte, un truco para «hackear» tu Windows 10 y así poder actualizar a Windows 11 . Ése truco es el que requería editar el Registro de Windows y se ofrece «bajo tu propia responsabilidad».

¿Por qué bajo tu propia responsabilidad? Porque según Microsoft al instalar Windows 11 en equipos no soportados no vas a recibir actualizaciones futuras del propio sistema operativo. Algo que tampoco sabemos si es así o no.

Novedades Windows 11

Usar una herramienta como Rufus para realizar una instalación limpia desde cero sin tener que editar nada a mano para saltarse esos requisitos, es bastante más cómodo que andar investigando como «hackear» cada versión de Windows.

