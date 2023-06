La mejor app para editar fotos en el celular disponible para Android y iPhone (iOS). Todas las funciones son gratuitas y en este video te muestro el tutorial de uso paso a paso. Retoca fotografías o edita imágenes para tus redes sociales.

Seguramente probaste muchísimas aplicaciones para editar fotos y ninguna terminó de cumplir tus expectativas, ya sea porque no te terminan de convencer, no tienen la función que buscas o porque para aplicar ciertos filtros te pide pagar una suscripción. Hoy te voy a presentar una app para Andoird y iPhone con más de 4,8 puntos sobre 5 en ambas tiendas, que te permite dibujar sobre una imagen, desenfocar fondos, aplicar filtros y todo lo que esa aplicación que ya probaste seguramente no hace, pero de una manera completamente gratuita y sin restricciones.

Editor de fotos gratis

Conocida como Polish o Editor de Fotos InShot Inc. es la gran solución, para descargarla te dejo los enlaces donde vas a encontrar ambas versiones para Android y iPhone.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=photo.editor.photoeditor.photoeditorpro

iPhone: https://apps.apple.com/us/app/polish-photo-video-editor/id1481174327

