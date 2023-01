Si sigues este mito tu conexión a Internet se va a volver lenta. ¿Tu PC tiene la velocidad limitada por Windows? Este artículo te sorprenderá.

Hay un mito que está presente desde Windows XP el cuál dice que el sistema operativo tiene limitada la velocidad de Internet al 80% y que con un simple clic podemos solucionarlo. Lo primero que te quiero decir es que NO LO HAGAS y si ya lo hiciste siguiendo algún otro tutorial de Internet en este video te voy a dar el motivo del por qué puede llegar a ser una mala idea.

Básicamente el “truco” dice así: ¿Sabía que tu PC con Windows solo usa el 80% del ancho de banda de red disponible de forma predeterminada? ¡Puedes acelerar todas sus descargas cambiando una configuración en el Registro o en la Política de grupo! Lamento decirles que así no es cómo funciona.

El Peor Consejo para Acelerar Internet es…

Este es un consejos que se viene recomendando desde el lanzamiento de Windows XP, año 2001. Y aunque parezca mentira se sigue recomendado hoy en día.

QoS

QoS son las siglas de Quality of Service, que en español significa calidad de servicio. Esta frase, en el mundo de las comunicaciones, hace referencia a la calidad de la conexión que esperan tener distintos clientes conectados en una misma LAN. QoS sirve para priorizar cierto tráfico de datos a ciertos clientes (con clientes nos referimos a distintos dispositivos conectados al mismo router, ya sean smartphones, tablets o computadoras).

En Windows 10, QoS permite que el sistema operativo reserve un cierto porcentaje del ancho de banda de la conexión para la actividad de red de alta prioridad.

Las aplicaciones que se ejecutan en la computadora pueden usar el ancho de banda reservado para la actividad de red de alta prioridad. Para eso solo tienen que decirle a Windows que cierto tráfico tiene la máxima prioridad.

Con la configuración predeterminada, Windows se asegura que el 20% del ancho de banda de su conexión esté siempre disponible para los programas que así lo requieran. Si estás descargando por Torrent o por descarga directa un archivo a máxima velocidad, bueno entonces Windows va a limitar la velocidad para darle ese 20% a los programas con prioridad.

Con alta prioridad puede ser aplicaciones de transmisión de video que necesiten una buena calidad de conexión, a nadie le gustaría realizar una videoconferencia y que la comunicación sea toda trabada. Bueno, para evitar esto es que se reserva el ancho de banda.

Reservar el ancho de banda

Hasta acá podrías estar pensando, “bueno pero a mi no me interesa reservar velocidad para una app de transmisión de video”. Déjame que te explique exactamente de la función “limitar ancho de banda reservable”.

La configuración “Limitar ancho de banda reservable” establece una cantidad “máxima” de ancho de banda de una conexión que Windows reservará para QoS. Fíjate que dije “máxima” y no “fija”. Si ninguna aplicación le dice al sistema operativo que necesita un ancho de banda de alta prioridad, Windows va a mantener el 100% disponible para otras aplicaciones. Por ejemplo: si una aplicación usa el 10% del ancho de banda para tareas de alta prioridad, Windows hará que el 90% esté disponible para otras aplicaciones.

Lo importante acá es dejar claro que Windows “siempre” proporciona el 100% del ancho de banda de su conexión. El mito dice que a menos que cambie esta opción, Windows solo usará el 80% del ancho de banda de su conexión para otras aplicaciones y dejará el 20% sin usar.

El propio Raymond Chen de Microsoft escribió allá por el 2006, llamándolo una “configuración de placebo”: “Esta configuración controla la cantidad de ancho de banda que se puede requerir para el acceso a la red de alta prioridad. Si ningún programa usa QoS, todo el ancho de banda está disponible para los programas que no son QoS. Además, incluso si hay una reserva de QoS activa, si el programa que reservado el ancho de banda no lo está utilizando, el ancho de banda está disponible para programas que no son de QoS “. Además agrega: “Cambie este valor tanto como desee, pero comprenda lo que está cambiando”.

Si aún querés modificar este valor, es fácil hacerlo. Podés cambiar el porcentaje de ancho de banda en el Editor de políticas de grupo en Configuración del equipo> Plantillas administrativas> Red> Programador de paquetes de QoS> Limitar ancho de banda reservable.

Pero tené en cuenta que al hacer esto podrías tener problemas de buffer, que se trabe el reproductor de medios y si pensás hacerlo para limitar el ancho de banda que utiliza Windows para recibir actualizaciones, lamentablemente lo único que vas a ganar es que Windows Update siga consumiendo tráfico y que por tener QoS desactivado sufras de lo que te mencioné anteriormente.

