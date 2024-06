Roblox ¿Juego o Fábrica de Adicciones Digitales?

Roblox, la popular plataforma de juegos en línea, atrae a millones de usuarios con su oferta diversa y creativa. Sin embargo, crece la preocupación sobre su potencial adictivo y el impacto en la salud mental de los jóvenes. ¿Es Roblox un simple pasatiempo o una trampa digital?

En el mundo cada vez más interconectado y digitalizado en el que vivimos, los videojuegos han evolucionado más allá de simples formas de entretenimiento. Plataformas como Roblox han emergido como espacios donde los usuarios no solo juegan, sino que también crean, socializan y, en algunos casos, pueden llegar a obsesionarse. En este video, exploraremos la controvertida pregunta: ¿Roblox es simplemente un juego o podría considerarse una fábrica de adicciones digitales?

¿Juego o fábrica de adicciones digitales?

Roblox, lanzado en 2006, ha crecido exponencialmente en popularidad en los últimos años, especialmente entre los niños y adolescentes. ¿Qué hace que este juego sea tan atractivo? En parte, su naturaleza de mundo abierto y su capacidad para que los usuarios creen y compartan sus propios juegos dentro de la plataforma. Esta libertad creativa ha llevado a una comunidad activa y diversa, donde los jugadores pueden sumergirse en una amplia variedad de experiencias, desde juegos de rol hasta simuladores de parques de atracciones.

Historia

Roblox fue creado por David Baszucki y Erik Cassel en 2003 bajo el nombre de GoBlocks. Este nombre fue el nombre de la versión alfa de Roblox y que posteriormente fue cambiado cuando se lanzó la versión beta de acceso cerrada llamada Dynablocks.beta en el año 2004.

Dynablocks pasó a ser conocido más tarde como Roblox —un acrónimo de las palabras «Robot» y «Bloques» en inglés— y con ese nombre se lanzó de manera oficial el sitio web para la plataforma en septiembre de 2006.

El dato que sorprende es que Roblox ha alcanzado cifras que pocos juegos pueden igualar. En 2021, se informó que Roblox tenía más de 150 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, una cifra impresionante que refleja su inmensa popularidad y su alcance global. Esta enorme base de usuarios ilustra la magnitud del impacto que esta plataforma tiene en la vida de las personas, especialmente en las generaciones más jóvenes.

Críticas

Roblox ha recibido críticas mayormente positivas, gracias a la variedad de juegos que se encuentran allí y también por permitir que cualquier persona pueda crear juegos para la plataforma. Common Sense Media le dio una puntuación de cuatro de cinco, elogiando la variedad de juegos del sitio web y la capacidad de fomentar la creatividad en los niños, al tiempo que descubrió que la naturaleza descentralizada de la plataforma significaba que la calidad del juego era variada, y recomendó deshabilitar las funciones de chat para que los jugadores jóvenes pudieran evitar interacciones dañinas. Cosa que YO personalmente recomiendo hacer, ingresar a los ajustes de Roblox y deshabilitar el chat. Además dentro de la configuración podemos restringir el tipo de contenido que pueden ver según las edades.

Pero los críticos también argumentan que Roblox, con su enfoque en la monetización a través de compras en la aplicación y membresías premium, está diseñado para fomentar la adicción y generar ingresos. La presión para obtener objetos virtuales deseables puede impulsar a algunos jugadores a gastar grandes sumas de dinero, lo que lleva a un ciclo de dependencia financiera y emocional.

Además, la naturaleza social de Roblox puede contribuir a su potencial adictivo. Al permitir que los jugadores interactúen y formen comunidades dentro del juego, se establecen lazos sociales que pueden ser difíciles de romper. Para algunos usuarios, la idea de desconectarse de sus amigos virtuales y abandonar sus logros dentro del juego puede resultar abrumadora, lo que lleva a una compulsión por seguir jugando.

La libertad dentro del juego, sumado a todo lo anteriormente mencionado puede plantear preocupaciones sobre la adicción. Al permitir que los usuarios creen y jueguen en un entorno virtual sin límites claros, Roblox puede resultar irresistiblemente absorbente para algunos. La posibilidad de construir y competir en juegos personalizados puede llevar a una dedicación excesiva, con jugadores pasando horas frente a la pantalla en busca de la próxima experiencia emocionante.

Entonces, es completamente comprensible que, como padres, nos preocupe la influencia de estos videojuegos en nuestros hijos. El jugar sin parar, el intercambio de objetos dentro del juego, la posibilidad de chatear con extraños, y otros aspectos similares, pueden generar inquietud.

A considerar

Es importante reconocer que no todos los usuarios de Roblox experimentan problemas de adicción. Para muchos, es simplemente una forma de entretenimiento divertida y creativa. Sin embargo, como con cualquier forma de entretenimiento digital, es fundamental establecer límites saludables y fomentar un equilibrio entre la vida en línea y la vida fuera de la pantalla.

Tampoco podemos hacernos los desentendidos, ya que si alguna vez fuiste gamer o lo sigues siendo, esto te recordará cuando nuestros padres se preocupaban por nosotros con juegos que en su momento eran muy polémicos. Por ejemplo, en 1997, cuando llegó “Carmageddon”, un videojuego que incluso fue prohibido en Argentina, prohibición que, si no me equivoco, sigue vigente. Por si no lo conoces, “Carmageddon” es un videojuego de carreras y combate de autos. Lo que lo convirtió en un verdadero escándalo fue que otorgaba puntos extras por atropellar peatones que caminaban por la ciudad.

Lo ideal es acompañar a los niños, intentar entender el juego, dialogar con ellos y no simplemente ignorar el tema. Al fin y al cabo, el diálogo sigue siendo el mejor consejo.

¿Juego o adicción?

En última instancia, la pregunta de si Roblox es simplemente un juego o una fábrica de adicciones digitales no tiene una respuesta clara. Depende en gran medida de la forma en que cada individuo interactúa con la plataforma y de cómo se gestionan los riesgos potenciales. Lo que sí es cierto es que, a medida que la tecnología continúa avanzando, debemos seguir examinando críticamente el impacto que tiene en nuestras vidas y en la sociedad en su conjunto.

¡Hazte miembro del canal para beneficios y contenido exclusivo! ⭐ Suscribirse.

¿Necesitas ayuda o asistencia técnica? Soporte 🛠️.