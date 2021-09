La aplicación de Star Plus es compatible con todos estos dispositivos que enumero en la nota. Cómo disfrutar de este servicio de streaming.

Star Plus llegó a toda latinoamérica de forma oficial, en una nota anterior te contábamos Todo Sobre Star Plus Latinoamérica (planes, precios, catálogo y más). Pero hay un tema que nos quedaba pendiente y es el de conocer en qué dispositivos puedo instalar y ejecutar Star +.

Llegó Star Plus a latinoamérica y lamentablemente no lo hace en una app unificada y para poder ver Star Plus vamos a tener que instalar una aplicación aparte de Disney Plus. Esto quiere decir que si tenés contratado el Combo Plus (Disney + Star) vas a necesitar de dos aplicaciones instaladas en tu televisor o tv box. En esta nota me voy a enfocar a los distintos dispositivos que hay disponibles para utilizar la app.

Dispositivos móviles

Teléfonos y tabletas con Android Lollipop 5.0 o posteriores

Teléfonos iPhone 5S o posteriores

Tabletas iPad de 5ª generación o posteriores (iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 2, 3 y 4) y iPad Touch de 6ª generación

Tabletas Amazon Fire con Fire SO 5.0 y posteriores

Dispositivos streaming

Google Chromecast (versión 1 y posteriores)

Google Nest Hub y Google Nest Hub Max

Dispositivos Android TV (NVIDIA SHIELD TV, Xiaomi Mi Box)

Chromecast con Google TV

Televisores inteligentes Vizio con Chromecast integrado

Dispositivos streaming de Amazon con Fire SO 5.0 y posteriores

Apple TV (4ª generación) y Apple TV 4K

Televisores inteligentes

Televisores LG de 2016 y posteriores que usen WebOS 3.0 y posteriores

Televisores Samsung de 2016 y posteriores con el sistema operativo Tizen

Televisores Vizio SmartCast del 2016 y posteriores

Sharp con Android TV

AQUOS con Android TV

Sony Bravia con Android TV

Consolas de videojuego

Xbox One, Xbox Series X/S

PlayStation 4 y PlayStation 5

Computadoras y navegadores

PC:

Chrome 75 y posteriores (Windows 7 en adelante)

Edge (Windows 10 en adelante)

Firefox 68 y posteriores (Windows 7 en adelante)

Internet Explorer 11 (Windows 8.1 en adelante)

Mac:

Safari 11 y posteriores (macOS 10.12 en adelante)

Chrome 75 y posteriores (macOS 10.10 en adelante)

Firefox 68 y posteriores (macOS 10.9 en adelante)

Chromebook:

Chrome OS es compatible con Chrome OS 79 y posteriores

Decodificadores

Disney Plus y Star Plus ya se encuentra disponible para decodificadores de la empresa TeleCentro y en desarrollo para Flow de Cablevisión. Para decodificadores hay una nota especial con todo lo que necesitas saber en el siguiente enlace: Star Plus en decodificador de Telecentro.

