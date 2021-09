Una guía completa con todo lo que necesitas saber sobre el servicio de streaming de Star Plus. Precio, contenido, exclusividades, plataformas disponibles y más.

Star Plus llegó oficialmente a toda latinoamérica y son muchas las dudas que surgen antes de contratar el servicio. En esta un repaso muy completo sobre el nuevo servicio de streaming de Disney. Te invito a visitar periódicamente esta nota ya que será actualizada conforme hayan novedades sobre Star Plus.

¿Qué es Star +?

Star Plus es un servicio de streaming administrado por Disney. Puede ser adquirido de forma individual o en combo junto a Disney Plus. Ambos servicios en conjunto llevan el nombre de Combo +.

Con Star + podés disfrutar de entretenimiento exclusivo, eventos deportivos de ESPN en directo y en calidad HD. Además un amplio catálogo de series y películas en 4K. Podés ver en hasta 4 dispositivos de forma simultánea.

Star Plus Precio

Star + puede ser adquirido de forma individual o en un combo junto a Disney +. El nombre de este combo se llama simplemente: Combo +

En Argentina Star Plus tiene un costo mensual de $880 ($8800 pagando anualmente) y si lo adquieres junto a Disney Plus el valor del Combo Plus es de $995 mensual.

En Mexico Star Plus tiene un costo mensual de $199 ($1999 pagando anualmente) y si lo adquieres junto a Disney Plus el valor del Combo Plus es de $249 mensual.

En Chile Star Plus tiene un costo mensual de $8500 ($84900 pagando anualmente) y si lo adquieres junto a Disney Plus el valor del Combo Plus es de $10500 mensual.

En Colombia Star Plus tiene un costo mensual de $31900 ($319900 pagando anualmente) y si lo adquieres junto a Disney Plus el valor del Combo Plus es de $38900 mensual.

En Costa Rica Star Plus tiene un costo mensual de USD $10,99 ($109,99 pagando anualmente) y si lo adquieres junto a Disney Plus el valor del Combo Plus es de $13,99 mensual.

En Ecuador Star Plus tiene un costo mensual de USD $9,99 ($99,9 pagando anualmente) y si lo adquieres junto a Disney Plus el valor del Combo Plus es de $13,99 mensual.

Star Plus y Mercado Libre

Con Mercadolibre podés tener Disney+, Star+ o el Combo+ abonando directamente a ellos con importantes descuentos. Cuanto más alto es tu nivel de usuario en Mercado Libre, mayores son los descuentos aplicados al abono.

Te puedes suscribir al nivel 6 de Mercado Libre (novedad reciente) y puedes disfrutar de distintos beneficios dentro de ML y contar con streaming de Star Plus. Los precios varían de país en país pero obtienes descuentos de hasta 25% sobre el abono mensual.

Star Plus en Mercado Libre.

Contenido (catálogo)

Star Plus difiere un poco del clásico servicio de streaming dado que incorpora una sección bastante visible sobre deportes. Podemos ver contenido en directo de ESPN y esperemos que próximamente ver contenido grabado. Además películas y series nuevas y muchos clásicos.

Se destacan series completas y capítulos nuevos de The Walking Dead, Los Simpson, This is us, entre otros.

Series destacadas en Star Plus.

Deportes:

Podemos ver eventos en vivo de ESPN y disfrutar de las siguientes disciplinas y torneos:

Béisbol de la MLB y la Liga Mexicana

Boxeo

Ciclismo del Tour de France

ESPN KNOCKOUT

Fútbol nacional e internacional

Fútbol Picante

Copa Libertadores

Europa League

Golf de PGA Tour y The Masters

MLS

MotoGP

NFL

Serie A de Italia

SportsCenter

Tenis Grand Slam y los torneos ATP y WTA

Series en Star Plus

American Horror Story

A Teacher

Big Sky

Black Narcissus

Dollface

Genius

Grey´s Anatomy

Helstrom

Hip Hop Uncovered

How I met your Mother

Homeland

Lost

Love Victor

Mayans M.C.

Modern Family

Outlander

Pose

Prison Break

Rebel

Snowfall

S.W.A.T

The Walking Dead

The Resident

The X Files

This is Us

Y: The Last Man

24

9-1-1

Películas destacadas en Star +

Alien

Bohemian Rhapsody

Búsqueda Implacable

Deadpool

Deadpool 2

Duro de Matar

El Diablo Viste a la Moda

El Planeta de los Simios

Jojo Rabbit

Judy

Nomadland

Logan

The Empty Man

Series animadas

American Dad!

Bob´s Burgers

Duncanville

Family Guy

Futurama

Los Simpson

Solar Opposites

Originales de Star Plus

Series y contenido original destacado de Star +:

Bios: Vidas que marcaron la tuya

El Encargado

El Galán

Insania

Impuros temporada 3

Los Protectores

No fue mi culpa

Santa Evita

Terapia alternativa

Dispositivos compatibles

Star Plus es compatible con dispositivos móviles, navegadores web, consolas de videojuegos, decodificadores y televisores inteligentes, entre ellos:

Navegadores web: Podés ver Star+ en navegadores Chrome, Firefox, Edge y Safari.

Dispositivos móviles: Equipos con Android e iOS.

Televisores: Equipos con Android TV, Google TV, LG WebOS y Samsung Tizen.

Otros: Decodificadores, Amazon FireTV, Apple Airplay, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Serie S y X, Chromecast.

Star Plus dispositivos compatibles.

Decodificadores de cable

Actualmente puedes disfrutar de Disney+ en decodificadores de Flow y TeleCentro. Star Plus está disponible para los decodificadores de Telecentro. Pero para el tema decodificadores tenemos una nota dedicada: Cómo ver Star Plus en decodificador Telecentro.

Star Plus TeleCentro Argentina.

¿Vale la pena?

Antes de continuar debo aclarar que si el servicio vale la pena o no es una cuestión muy personal. Lo siguiente es mi opinión sobre el servicio al día de la fecha. También vale aclarar que esta nota fue creada días más tarde del lanzamiento de la plataforma en Latinoamérica y que seguramente con el transcurso de los días vayan agregando cada vez más material.

El precio me parece un poco elevado por el contenido que actualmente ofrece. Algo que encarece el contenido es que en Latinoamérica Star Plus incluye deportes por streaming e implica (para ellos) el abono de muchos derechos. Sumándole que “en lo personal” no me interesa mucho el deporte y ES MÁS, creo que me molesta ver deportes mezclados con películas y series en las recomendaciones. Si no tuviera una sección (bastante invasiva) sobre deportes, el abono mensual debería ser bastante menor.

El catálogo de películas me parece un tanto escaso pero interesante. Con clásicos como Depredador, Titanic, Máxima velocidad, etc. No agrego a esa lista Volver al Futuro porque solamente están la 1 y la 2. Tiene una sección dedicada a contenido latino y local al igual que colecciones de títulos o sagas clásicas.

Las series en Star Plus no son tan abundantes como el catálogo que puedes encontrar en Netflix pero tampoco llega a ser escaso como lo que ves al día de hoy en Paramount (otro servicio de streaming). Con contenido original interesante un catálogo que a futuro promete bastante.

Te encuentras con series ya clásicas como Prison Break, Lost, etc. Y otro contenido muy interesante como Homeland, The Walking Dead, Los simpson completos, Futurama, Devs, Big Sky, etc.

¿Vale la pena? La respuesta es: depende. Si tienes que optar por un solo servicio de streaming, en lo personal, me parece más interesante y con mayor contenido Netflix. Cómo complemento al anterior servicio mencionado Star Plus es una muy buena opción. Netflix, Prime Video, Star Plus, muy recomendados.

