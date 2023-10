¿El Celular escucha nuestras conversaciones?

Dice el mito de que Google escucha nuestras conversaciones privadas a través de nuestros dispositivos móviles las 24 horas del día. Trataremos de ponerle fin a este mito que está dando vuelta por Internet, o no.

¿No te pasó que estás hablando “en persona” con tus amigos y de repente cuando tomas el celular te aparece un anuncio del tema exacto del que estabas hablando de forma privada? En este video vamos a hablar justamente de este mito que está dando vueltas por Internet y que nos genera mucha curiosidad a todos ¿El celular nos escucha?

Bienvenidos a un nuevo Me Lo Contaron, el espacio donde ponemos a pruebas mitos que están dando vueltas en Internet. Y si de mitos hablamos creo que éste está en el TOP 5 de teorías conspirativas, a quién no le ha pasado que el celular te muestre anuncios, publicidad de algo que no buscamos intencionalmente.

¿Nos espía el celular?

Compartir información

Primero lo más lógico, compartir por redes sociales.

Esto es así, es sabido que todo lo que tipeamos o compartimos en las redes sociales es analizada para ofrecer publicidad.

Cómo indica Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) ésto es lo que recopilan y como lo comparten

Los asistentes virtuales

Acá ya se pone más paranóica la cosa (por lo menos de nuestra parte)

Ya se Asistente de Google, Alexa, Siri, cualquiera.

Tenemos un espía ahí que lo podemos ver, tocar ya da más miedito porque está diseñado para escucharnos.

Hay que ver con detenimiento cada asistente pero por ejemplo en el caso de Google en la web dejan bien claro el asunto

Escuchar conversaciones privadas

Ahora el nucleo del mito, lo más importante. No tenemos el asistente activado, no estamos tipeando nada en las redes sociales ¿Cómo sabe mi celular que me quiero comrpar una cortadora de cesped si nunca pero jamás tipié algo parecido y lo hace en un timing casi perfecto entre que hablo algo y paf… aparece plasmado en la pantalla del celular.

Si querés saber el resultado toda la info la encontrás en el video de esta misma nota.

🔥 Aprende sobre TECNOLOGÍA ▸ Cursos Online

Recibe lo más destacado de El Rincón de Cabra directo a tu casilla de mail: Suscribir al newsletter. Además puedes unirte a nuestro canal de Telegram y recuerda que para mucho más contenido de tecnología puedes seguirme en YouTube e Instagram.