Este consejos popular está estropeando tu unidad en estado sólido o SSD. Mitos que están arruinando tu SSD y que debemos hacer para optimizar y prolongar la vida útil del mismo.

Los SSD son unidades de almacenamiento en estado sólido que han sustituido a los discos duros tradicionales. Cuando hablo de SSD estoy abarcando a todas las unidades en sus diferentes formatos: SATA de 2,5 pulgadas, M2 Sata y M2 NVMe, entre otros. Son mucho más rápidos y silenciosos, pero también requieren un cuidado diferente. Hay muchos mitos sobre cómo debemos cuidarlo, pero que en realidad podrían estar acortando su vida útil o haciéndolos más lentos. En este artículo, voy a contarte lo que NO debemos hacer y lo que sí para optimizar el funcionamiento y vida útil de tu SSD.

Bienvenidos a un nuevo “Me lo contaron”, un especial en donde ponemos a prueba distintos mitos que están dando vuelta por Internet. Si conoces algún truco o tip que escuchaste por ahí y querés que haga un video deja un comentario acá abajo con el hashtag #CabraInvestiga.

¡ESTE CONSEJO está MATANDO a tu SSD!

Desactivar el Desfragmentado de Discos

La desfragmentación es un proceso que consiste en reorganizar los archivos de un disco duro para que estén contiguos. Esto puede mejorar el rendimiento de un disco duro tradicional, ya que el cabezal de lectura no tiene que desplazarse tanto para acceder a los datos.

Sin embargo, como bien dicen, la desfragmentación no es necesaria en los SSD. Esto se debe a que los SSD no tienen partes móviles, como el cabezal de lectura de un disco duro tradicional. Sino que los datos se almacenan en bloques individuales, y el SSD puede acceder a cualquier bloque casi al instante.

Algunos argumentos para desactivar la desfragmentación de los SSD en Windows son:

Los SSD tienen un número limitado de ciclos de escritura. Cada vez que se escribe un bloque en un SSD, se reduce su vida útil.

La desfragmentación de un SSD requiere escribir datos en diferentes bloques del SSD. Esto puede aumentar el número de ciclos de escritura y, por lo tanto, reducir la vida útil del SSD.

Los SSD son más sensibles a la fragmentación que los discos duros tradicionales. Esto se debe a que los SSD tienen un tiempo de acceso más rápido. La fragmentación puede ralentizar el rendimiento de un SSD, pero no es tan importante como en un disco duro tradicional.

Pero hay un pequeño detalle…, en Windows el clásico desfragmentador de disco o “Defrag” no tiene programado una desfragmentación de todas las unidades de nuestra PC sino que está diseñado para que si detecta un disco duro tradicional realice periódicamente una desfragmentación peeero si encuentra una unidad sólida o SSD realice periódicamente una “optimización” y no una desfragmentación.

Esto lo podemos ver al abrir el defrag en Windows y comprobar el texto de la ventana, esta configuración es la que generalmente recomiendan muchos que desactives y es una muy mala idea, ya que el proceso de optimización de unidades sólidas en Windows es diferente al proceso de desfragmentación de unidades tradicionales. La desfragmentación de unidades tradicionales implica mover los archivos de un bloque a otro, lo que puede generar desgaste en la unidad. La optimización de unidades sólidas en Windows, por otro lado, utiliza un algoritmo para reorganizar los archivos sin mover los datos de un bloque a otro. Esto ayuda a proteger la vida útil de la unidad.

Desactivar la función TRIM

Recomiendan también que desactivemos el comando TRIM de los SSD para alargar la vida útl. ¿Pero qué hace el comando TRIM? Lo que hace es decirle al SSD que cantidad de datos pueden eliminarse sin problemas. Limpia de basura la unidad de almacenamiento, elimina todos los datos no necesarios o restos de información sin utilidad.

Sin TRIM, la unidad de estado sólido puede seguir apuntando a los datos eliminados, lo que puede hacer más lento el sistema. También puede aumentar el desgaste de la unidad, ya que la unidad de estado sólido tendrá que escribir nuevos datos en los bloques que contienen datos eliminados. Igualmente no te preocupes que la mayoría de SSD vienen con TRIM activado de forma predeterminada. Si no estás seguro de si TRIM está activado en tu unidad de estado sólido, puedes comprobarlo de la siguiente manera:

CMD

fsutil behavior query DisableDeleteNotify

Si el resultado del comando es 0, TRIM está activado. Si el resultado es 1, TRIM está desactivado.

Si aún así decides desactivar TRIM, lo que debemos tener claro es que la información almacenada en su interior será irrecuperable en caso de que la unidad deje de funcionar. Debido al funcionamiento de esta tecnología, no vamos a poder recuperar los datos ni siquiera utilizando un software de recuperación profesional.

Pero ahora te voy a decir lo que SÍ podemos hacer para prolongar la vida útil de un SSD.

Desactivar el Indexado de Archivos

Desactivar el indexado de archivos puede mejorar la vida útil de un SSD. El indexado de archivos es un proceso que crea un índice de los archivos de un disco duro para que el sistema operativo pueda encontrarlos más rápidamente. Sin embargo, este proceso requiere escribir datos en el disco, lo que puede reducir su vida útil. En un SSD, el indexado de archivos es menos necesario que en un disco duro tradicional. Esto se debe a que los SSD tienen un tiempo de acceso más rápido, por lo que no necesitan un índice para encontrar los archivos tan rápidamente.

En general, es una buena práctica desactivar el indexado de archivos en los SSD. Esto puede ayudar a proteger la vida útil de la unidad y mejorar el rendimiento. Aunque, debo decir que mantener en indexado activo podría ayudarte a encontrar más rápidamente archivos en una unidad con mucha información.

Para desactivar el indexado de archivos en un SSD:

En Windows, abre el Explorador de archivos y haz clic derecho en la unidad SSD.

Selecciona “Propiedades”.

En la pestaña “General”, desmarca la casilla “Permitir que los archivos de esta unidad tengan el contenido indizado además de las propiedades de archivo”.

Haz clic en “Aceptar”.

Las unidades sólidas vienen cada vez mejor, no son como las primeras que se decía que si no usabas la PC cada tanto la información se perdía o que su vida útil era muy corta. La tecnología avanza en cuanto a almacenamiento así que te diría que no te preocupes por el desgaste del SSD y dedica tu tiempo en la PC a disfrutarla.

🔥 Aprende sobre TECNOLOGÍA ▸ Cursos Online

Recibe lo más destacado de El Rincón de Cabra directo a tu casilla de mail: Suscribir al newsletter. Además puedes unirte a nuestro canal de Telegram y recuerda que para mucho más contenido de tecnología puedes seguirme en YouTube e Instagram.