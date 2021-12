Siguiendo estos consejos vas a recuperar espacio del almacenamiento interno sin que desinstales tu app favorita.

Los dispositivos móviles traen cada vez más capacidad de almacenamiento interno pero, aún así, dependiendo el uso que les demos (instalar juegos pesados, bajar películas, etc.) podemos llegar al límite de capacidad mucho antes de lo que quisiéramos. Lo que solemos hacer par recuperar algo de ese espacio utilizado es liberar el cache de las aplicaciones o como ultimo recurso ir desinstalando juegos y apps. Cosa que, para equipos con poca capacidad, no es suficiente.

Quédate hasta el final de este artículo que te voy a dar algunos consejos que personalmente los pongo en práctica en mis equipos y no vas a creer la cantidad de espacio que podemos recuperar.

Recuperar almacenamiento interno

Instalar Files (opcional)

Lo primero que te quiero recomendar, de manera opcional, es que instales una aplicación para administrar archivos llamada Files. Es una app de Google que sirve para navegar por las carpetas de la memoria interna de nuestro equipo. Ya sé, estarás pensando que quieres recuperar espacio y yo te recomiendo que instales una app más. Por eso te digo que es opcional pero la verdad es una aplicación muy completa para administrar archivos que luego de aplicar todos los consejos, si querés, puedes desinstalarla. Si no vas a instalar Files vas a tener que utilizar la app de navegación de archivos que viene incluida en tu móvil.

Eliminar cache de apps

El primer consejos y el que más solemos utilizar es el de eliminar el cache de las aplicaciones. Lo hacemos desde la configuración del celular. Si quieres ver el paso a paso te recomiendo mirar el video que publiqué al principio de esta nota.

Aplicaciones en versiones Lite

Aplicaciones populares vienen en una versión “lite” la cuál utiliza menos datos móviles y menos almacenamiento interno. Además el proceso de instalación también es mucho más liviano. Una de las aplicaciones que más almacenamiento interno utiliza y más batería del móvil consume es Facebook. Por suerte puedes utilizar la versión Facebook Lite y ahorrarás mucho almacenamiento interno y datos.

Algunas de las aplicaciones más populares que vienen en versiones Lite son: Facebook Lite, Google Go, Messenger Lite, Spotify Lite, Twitter Lite, Instagram Lite y hasta TikTok Lite.

Así que puedes desinstalar esa aplicación pesada que tienes instalada y en su lugar utiliza la opción Lite.

Utilizar servicios sin instalar nada

Otra opción, que utilizo muchísimo, es la de no instalar directamente nada. Si quiero utilizar Facebook ingreso directamente desde el navegador a facebook.com y luego creo un acceso directo al inicio de Android. Si quieres saber como hacerlo te recomiendo mirar el paso a paso en el video anterior.

Eliminar Imágenes y Videos

Podemos crear una copia de seguridad de nuestros recuerdos directamente en la nube de Google con Google Fotos. Una vez que tenemos ese respaldo “en la nube” podemos eliminar los archivos de nuestro celular. Te muestro el paso a paso en el video anterior. Debes prestar atención ya que la app de Google Fotos te permite recuperar espacio pero no lo hace muy bien de por sí sola.

Consejos Importantísimo

El siguiente consejos es uno de los que más pongo en práctica y recupera. He llegado a tener gigas de datos que podía eliminar y no me daba cuenta. Si utilizas WhatsApp el siguiente consejos en muy importante.

Liberar espacio utilizado por WhatsApp

La famosa aplicación de mensajería tiene infinidad de archivos multimedia (audio, imágenes y videos) que nosotros mismos recibimos o mandamos a algún contacto. ¿Sabías que estos archivos se respaldan en la nube con Google Fotos pero además ocupan espacio que no vemos por estar “ocultos”? Acá es cuando utilizamos todo el potencial de la app Files.

En el paso a paso te muestro como liberar espacio eliminando archivos de WhatsApp que ya no utilizamos. Mira el video publicado arriba.

