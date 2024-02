HBO Max ahora se llama Max y llega a Latinoamérica con nuevas características

Max, la nueva plataforma de streaming que surge de la evolución de HBO Max, se lanzará en Argentina y en toda Latinoamérica y el Caribe el 27 de febrero

Max, la nueva plataforma de streaming que surge de la evolución de HBO Max, se lanzará en Argentina y en toda Latinoamérica y el Caribe el 27 de febrero, después de su debut en Estados Unidos en mayo de 2023, con un catálogo más amplio de series y películas del grupo Warner Bros. Discovery y nuevas opciones de personalización.

Max ofrecerá a los usuarios acceso a todo el contenido de HBO, así como a producciones exclusivas de Max Originals y a una selección de las mejores marcas y catálogos de WarnerMedia. También contará con una gran variedad de series y películas adquiridas, sumando más de 10,000 horas de entretenimiento innovador.

Los suscriptores podrán elegir entre dos planes: Estándar y Móvil. El plan Estándar permitirá disfrutar de Max en todas las pantallas, con Chromecast y Airplay disponibles, ver en 3 dispositivos simultáneamente, acceder a contenido en alta definición y 4K, descargar y ver offline, y crear hasta 5 perfiles por cuenta, incluyendo perfiles para niños con contenido adecuado a su edad. El plan Móvil estará optimizado para smartphones y tablets, con una calidad de imagen adaptada al dispositivo, y permitirá ver en un solo dispositivo a la vez y crear un perfil por cuenta.

Max llegará con estrenos que prometen convertirse en nuevos clásicos, como Barbie, Super Mario Bros, Blue Beetle, Be my Sunshine y Knights of the Zodiac, entre otros. Además, los usuarios podrán ver episodios gratis de algunas de las series más exitosas de HBO, como Los Soprano, True Detective, The Last of Us, La Casa del Dragón, The White Lotus y And Just Like That, sin necesidad de suscripción.

Para más información y para suscribirse al servicio, los interesados pueden visitar la página oficial de Max1 en Argentina.

¡Hazte miembro del canal para beneficios y contenido exclusivo! ⭐ Suscribirse.

Si alguna vez te sirvió mi ayuda puedes donar ☕.