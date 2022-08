Kit de micrófonos inalámbricos USB C de Boya, análisis y prueba de audio del Boya BY-XM6 S6.

Este kit se compone de un receptor y dos transmisores inalámbricos. ¿Cuál es la novedad con estos XM6 en su versión S6? Qué el receptor funciona sin el agregado de cables extras ya que se conecta a lo que sería el input o la cámara a través de una conexión USB del tipo C. ¿Ventajas? Que no necesitamos andar con esos cables del tipo TRS o TRRS para conectar el receptor ya sea a una cámara, una notebook o un smartphone. Ahora si tiene USB C, ya directamente sale funcionando. Pasamos al unboxing y luego las pruebas de audio para ver si se comportan como son promocionados.

Unboxing y prueba de audio: Boya XM6 S6

🛒 Boya XM6 en Amazon: https://amzn.to/3bHuQfL

▸ Boya web oficial: https://www.boya-mic.com/

🔥Cursos online de Tecnología ▸ https://elrincondecabra.com/cursos/

¿Tienes Telegram? Únete a nuestro canal para no perderte ninguna nota: Telegram. Recuerda que para mucho más contenido de tecnología puedes seguirme en YouTube e Instagram. Además te invito a registrarte en el boletín de noticias para recibir en tu casilla de mail las notas más destacadas del sitio.